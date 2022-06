Dries Van Nieuwenhove pijlsnel op de 400m horden: 49.56

Wielrennen U17 Stan Craps behaalt overwin­ning in Melden: “Ik zat te wachten op die eerste zege”

Dit weekend kwam Stan Craps in Melden als eerste over de finish. Een complete verrassing was dat niet. Hoewel de Loonbekenaar dit seizoen nog niet echt mocht juichen, heeft hij er enkele sterke maanden opzitten en was het gewoon wachten of de eerste hoofdvogel. Craps mag zich nu opmaken voor het Belgisch kampioenschap ploegentijdrit.

