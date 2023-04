Dries Van Meenen wint voor het eerst en dat op de fiets van ploegmaat: “Iets kleiner, maar verschil viel mee”

lotto volley league Vierde plaats en Europees ticket voor Caruur Gent en manager Devriese: “Dat zorgt voor interessan­te argumenten aan de onderhande­lings­ta­fel”

Het is gebeurd. Nadat Knack Roeselare woensdagavond de wedstrijd tegen Lindemans Aalst won, is Caruur Gent definitief zeker van de vierde plaats in Volley League. Het team van coach Van Huffel heeft hierdoor de vooropgestelde doelstelling bereikt. Het is nu de tweede keer op rij dat de Gentse volleybalclub een Europees ticket pakt. Na de bekerwinst van vorig jaar is deze vierde plaats een nieuwe historische prestatie van de Caruur-boys.