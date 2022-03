Dries Van Gestel wint Profronde van Drenthe: “Jump over verkeersgeleider aan rotonde ingecalculeerd”

wielrennen profsLeuke zege voor Dries Van Gestel! De 27-jarige broodrijder uit Arendonk zette zondag de Ronde van Drenthe op zijn naam. In de finale verschalkte hij in deze 1.1-wedstrijd vijf medevluchters met een snedige late demarrage.

Een veelwinnaar zal Van Gestel wellicht nooit worden, toch is zijn overwinning in de Ronde van Drenthe geen hele grote verrassing. In de massaspurt aan het einde van Kuurne-Brussel-Kuurne werd hij zesde, net achter enkele toppers uit de sprint. En twee dagen later sloot hij Le Samyn als zevende af.

In de finale van de Ronde van Drenthe raakte hij na een beklimming van de inmiddels bekende Vamberg voorop met twee renners van Jumbo-Visma (Timo Roosen en Mick Van Dijke), de Hongaar Peak Barnabas en de Nederlander Joren Blom. De Fransman Hugo Hofstetter – derde in K-B-K, tweede in Le Samyn, derde in GP Jean-Pierre Monseré - kon dankzij een felle inspanning het gaatje op de vijf aanvallers dichten.

Goede bochtentechniek

De ploegmaats van Jumbo-Visma geloofden niet in hun spurt en begonnen aan te vallen. “Mick Van Dijke pakte eerst uit met een hele ernstige versnelling”, deed Van Gestel het verhaal van de slotkilometers. “Barnabas reed dat gaatje dicht. Ik besefte dat Timo Roosen, de andere pion van Jumbo-Visma, onmiddellijk zou demarreren. Hugo Hofstetter zat meteen op zijn wiel. Ik merkte aan de lichaamstaal van Roosen dat hij niet veel meer over had. En Hofstetter, de rapste, hield eveneens de benen stil. De puzzelstukjes vielen perfect. Vanuit de volgwagen had ik het signaal gekregen dat Hofstetter al enkele keren aan de rekker had gehangen. Ik had vertrouwen in mijn sprint, maar even goed in mijn bochtentechniek.”

Net voor een rotonde zette Van Gestel alles op alles. In de bocht sprong hij over een verkeersgeleider. “Toch wel, dat was ingecalculeerd”, beweerde de pion van Totalenergies. “We waren daar al twee keer gepasseerd, ik wist heel goed dat daar een obstakel lag. Ik ging vlot door de bocht en had onmiddellijk een mooie voorsprong.”

Voor Van Gestel was het van 24 mei 2017 geleden dat hij won. Toen zette hij de openingsrit van de Noorse Tour des Fjords op zijn naam. Hij trekt donderdag naar Denain en doet vrijdag ook Bredene-Koksijde Classic.

