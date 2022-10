Dries Roos blikt tevreden terug op geslaagde start van KBSK Retie: “Meteen voor willen tekenen”

Tijdens het tussenseizoen leverde de sportieve cel knap werk. De nieuwkomers hebben op één of andere manier een band met de club en zijn een vaste waarde. Eén van hen is Dries Roos, vorig seizoen nog aan het werk bij de buren van Witgoor Sport, waarmee hij in derde nationale het behoud kon verzekeren. “Voor mij is de overgang naar Retie alleszins geen sportieve stap terug”, reageert de verdediger. “Ik vond er mijn roots terug. Het was een terugkeer naar een vertrouwde omgeving. Het had eveneens te maken met mijn beroep bij de politie van Antwerpen. Op deze manier is het beter te combineren.”

KBSK Retie voetbalde zich vorig seizoen een beetje in de schaduw van de favorieten naar de subtop. Een prestatie die het tot hiertoe kan herhalen. Pas vorige week moest het zijn eerste nederlaag van het seizoen incasseren. “Als we de ganse wedstrijd bekijken, was een gelijkspel een betere weergave. Maar je weet dat die nederlaag er vroeg of laat toch zal komen. Met veertien punten uit zeven wedstrijden denk ik dat we op dit moment alle verwachtingen inlossen. Voor het seizoen had iedereen hier onmiddellijk voor getekend. Voor mij persoonlijk lost de terugkeer alle verwachtingen in.”

Een ploeg die de voorbije jaren steevast in de bovenste regionen was terug te vinden, is Kontich. Vorig jaar was het nog actief in de interprovinciale eindronde. Dit jaar loopt het minder vlot voor de Antwerpenaars. Toch is men bij Retie op zijn hoede. “Ik kan daar moeilijk een oordeel over vellen”, stelt de centrale verdediger, “maar ik denk dat we moeten opletten met te vergelijken. Eerste provinciale bestaat uit heel veel evenwaardige ploegen. Kontich is en blijft een elftal dat voldoende kwaliteiten in huis heeft. Maar dat kan eveneens van Retie gezegd worden.”

