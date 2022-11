Dries Meeus breekt mee de ban voor Bertem-Leefdaal na recente 0 op 12: “Als wingback kan ik me helemaal uitleven op een veld”

Een deugddoende zege voor Bertem-Leefdaal zaterdagavond, dat is het minste dat je kan zeggen na de onverhoopte 4-0-winst tegen Hoegaarden-Outgaarden. Daardoor kunnen de manschappen van trainer Quaethoven terug iets meer ademhalen in het klassement, nadat het de voorbije weken een 0 op 12 had gepakt.

“Klopt ja, want ondanks dat de sfeer altijd goed is gebleven onderling voel je toch dat het moment stilaan gekomen was om nog eens punten te pakken”, geeft Dries Meeus te kennen. “Maar goed, misschien is het ergens niet onlogisch dat we wat aanpassing nodig hadden als je weet dat onze kern liefst twaalf nieuwkomers telt. Dat gezegd zijnde, de laatste wedstrijden kenden we hier en daar wel wat pech en was het allemaal net niet. Tegen Hoegaarden viel het dubbeltje eindelijk nog eens onze richting uit. Zo kwamen we in de eerste helft nog met de schrik vrij toen een poging van hen het doelhout trof, al kregen ook wij via Feyaerts een grote kans.”

Gouden punten

De goals vielen dus allemaal in de tweede helft, met Meeus die in twee van de vier doelpunten een belangrijke voet had. “Het doet deugd om me als wingback ook offensief op deze manier door te kunnen zetten”, klinkt het. “Zo werd de eerste penaltyfout die de 1-0 inluidde op mij gemaakt kort na de pauze. En de owngoal die erop volgde, was een trap van mij schuin voor doel die door hun verdediger in doel werd gegleden. Die snelle goals zetten ons op weg naar een al bij al vrij comfortabele overwinning, terwijl Hoegaarden toch een aardig seizoensbegin kende met die vijfde plaats. Voor ons zijn dit gouden punten, al hopen we uiteraard om deze lijn de komende weken door te kunnen trekken.”

Vierde provinciale

Meeus maakte zelf een opmerkelijke progressie door, want tot vorig seizoen maakte hij vooral deel uit van het B-team in vierde provinciale. “Op deze positie als voel ik me gewoon heel erg in mijn element en kan ik me helemaal uitleven, al was het verschil tussen vierde en eerste provinciale aanvankelijk best groot”, knipoogt hij. “Verder krijg ik nu het vertrouwen van de sportieve staf en ik ben blij dat ik hen daarvoor op deze manier kan bedanken. En dat ik daarnaast ook in defensief opzicht mijn mannetje kon staan, aangezien ik toch meer de speler van de offensieve impulsen ben.”