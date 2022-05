Dries Leirs en Bertem-Leefdaal dwingen in stijl het behoud af: “Op het juiste moment het vuur in de ploeg gekregen”

Een kleine afstraffing dus en dat terwijl er voor aanvang toch best nog wat druk op de ketel zat. “Klopt ja, we gingen er eigenlijk een beetje vanuit dat er vier zakkers zouden zijn in de reeks en daardoor moest er echt nog wel gewonnen worden tegen Aarschot”, schetst Dries Leirs. “Op voorhand was het alleszins een dubbeltje op zijn kant , want zij hadden net 12 op 12 gepakt. Maar goed, we hadden wel een duidelijk wedstrijdplan uitgestippeld met vooral veel druk vooruit en een snelle omschakeling met spits Van Malcot. En dat werkte perfect, want na een wat moeilijker begin scoorden we ineens drie keer op tien minuten tijd. We gingen zelfs met een 4-0-voorsprong de rust in. Ondanks die ene tegentreffer konden we de match al bij al nog vrij rustig uitspelen.”

Vuur in de ploeg

En zo kon er toch nog gevierd in Bertem, na een seizoen om alles bij mekaar snel te vergeten. “Het is alleszins niet bij één pintje gebleven”, knipoogt Leirs, die na zijn opleiding bij defensie in februari weer aansloot bij de ploeg. “Ik had altijd wel gezegd dat ze sowieso een beroep op mij konden doen als de nood hoog was. Alleen ben ik door het vele blessureleed sneller teruggekeerd dan voorzien, want mijn opleiding duurde tot half maart en daarom kon ik me aanvankelijk moeilijk vrijmaken om te trainen. Maar goed, samen met de eveneens teruggekeerde Kempenaers en de nieuwe coach zijn we erin geslaagd om er opnieuw het vuur in te krijgen dat nodig is om je op dit niveau te handhaven. En dat is maar goed ook, want ik had die periode van negen jaar in Bertem niet willen afsluiten met een degradatie.”

Stormvogels Haasrode

Omdat hij in het najaar een nieuwe opleiding start bij het leger, besloot Leirs immers een stapje terug te zetten naar Haasrode in tweede provinciale. “Als je zo weinig kan trainen, is eerste natuurlijk geen optie meer”, beseft hij. “Los daarvan stond het in de sterren geschreven dat ik ooit wel voor Haasrode ging uitkomen. Ik ken er heel wat jongens, met onder meer mijn neef Vangeenberghe die er al jaren eerste doelman is. Ze hebben net als Bertem wel niet hun beste seizoen achter de rug. Ook Hoymans en Piret maken mee de overstap, dus normaal gezien zouden we sterk genoeg moeten staan om een rustig seizoen door te maken in de linkerkolom.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal