Dries Lahraoui (ZVK Eisden-Dorp) wil ondanks een operatie de Limburgse derby niet missen: “We willen het beste team van Limburg worden”

Hasselaar in Eisden

“Ik kreeg het Futsal met de paplepel binnen”, lacht een immer goed geluimde Dries Lahraoui. “Als kleuter ging ik reeds met mijn vader mee naar het futsal in Hasselt. Hij was er trainer en hielp er het jeugdvoetbal uitbouwen. Als tienjarige speelde ik mijn eerste wedstrijd. Daarna doorliep ik alle jeugdreeksen, won de Beker van België en beleefde ik de absolute hoogdagen van de club. Vier jaar geleden nam ik er afscheid en na een ommetje bij Aalst belandde ik bij ZVK Eisden-Dorp. Ik heb me die overstap nooit beklaagd. Eisden is een vriendenploeg met haast allemaal Limburgse spelers en een bloeiende jeugdwerking, waarvan er reeds meerderen de overstap naar het eerste elftal maakten. Wat wil je meer?”

Beste Limburgse ploeg

In de klassering prijkt de Eisdense club op een zesde plaats. Hasselt had het moeilijk om onder stoom te raken, maar zette een remonte in en naderde tot op drie punten. De strijd voor het beste Limburgse Futsalteam ligt nu weer volledig open. “Dat Hasselt nadert heeft niets te maken met een mindere periode van Eisden. Vorig weekend speelden we een prima wedstrijd tegen My Cars Chatelet. Terwijl de Walen het moesten hebben van individueel talent, teerden wij op lef, durf en samenspel. Paal, lat en pech in de afwerking verhinderden een driepunter. Of we klaar zijn voor de wedstrijd tegen Hasselt? Natuurlijk kijken we naar dit derby uit. Tussen beide teams heerst een gezonde rivaliteit met wederzijds respect. De meeste spelers en trainers kennen elkaar door en door. Zo woont Hasselttrainer Petros Papanicolaou op een steenworp van de Helixsporthal. Beide teams willen op de hoogst mogelijke plaats aan de play-offs beginnen en mikken op de titel van het beste Limburgse team. Omdat Hasselt op kousenvoeten naderde en bij winst op gelijkje hoogte kan komen, maakt alles nog boeiender. Wanneer wij dan weer winnen vergroot de kloof tot zes punten en krijgen we Herentals en Chatelet in het vizier. Ik verwacht dan ook een duel op het scherp van de snee. Aan ambiance zal het in de Maasmechelse sporthal niet ontbreken”, weet Dries Lahraoui.