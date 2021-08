Dries Koekelkoren en Tom van Walle: “Heel tevreden dat we onze professionele beachcarrière in schoonheid konden afsluiten”

Het concept ‘King of the Court’ is fantastisch om te zien en het is spectaculair om het mee te maken. Net daarom was het fijn om te merken hoe gretig het tweetal Koekelkoren-van Walle in Utrecht alles uit hun scherp getrainde lijven haalde om hun beachcarrière op de best mogelijke manier af te sluiten. Voor de laatste keer, alles geven én er veel plezier aan beleven, ondanks alle pijntjes. De ‘Belgian Beach Boys’ eindigden derde tussen al die wereldtoppers. Hun laatste kunststukje. Hier past alleen respect en een staande ovatie.

Gelukkig waren er Belgische supporters in de machtige accommodatie aan het Jaarbeursplein in Utrecht. Er was echter geen officiële delegatie van de Belgische federatie te bespeuren om deze topatleten uit te wuiven. Een gemiste kans om Dries Koekelkoren en Tom van Walle te bedanken voor hetgeen ze al die jaren betekend hebben voor het beachvolleybal in België.

“Nu moeten we weer op zoek naar een job”, grijnzen beide toppers. “We gaan alle opties bekijken. Eén ding willen we absoluut vermijden. Onze kennis van het internationaal beachvolleybal — op en naast het veld — mag niet verloren gaan. We zijn allebei erg gemotiveerd om de Belgische Federatie of wie dan ook te helpen. We willen graag iedereen ondersteunen om het beachvolleybal in ons land naar een hoger niveau te tillen. We staan open voor elk voorstel. Het kan zijn dat we na de winter zelf niet meer volleyballen. Gewoon omdat het genoeg geweest is en onze lichamen te felle signalen uitzenden om ermee te stoppen. Maar evengoed is het mogelijk dat het nog te veel kriebelt en we er opnieuw willen aan beginnen. Niet op een professionele basis, natuurlijk, want dat is echt voorbij.”

Waardevol product

“We willen onze competentie beschikbaar stellen, want er moet nog zo veel gebeuren”, weet Dries Koekelkoren. “Er is het topsportgedeelte in het beachvolleybal. Maar ook de trainersopleidingen, de Belgische competitie en de breedtesport verdienen veel aandacht. Beachvolleybal heeft ontzettend veel potentieel. Het is een waardevol product dat een upgrade verdient. Niet alleen op sportief vlak, maar ook op het gebied van events en beleving. Dit allemaal in een structuur gieten en verder uitbouwen met een doordachte filosofie is een grote, maar niet onmogelijke uitdaging.”

“Wij zijn erg blij dat we jaren geleden de stap gezet hebben naar het dagelijkse profbestaan in het internationaal beachcircuit”, pik Tom van Walle in. “Maar na onze carrière moet er iets gedaan worden voor het nationale beachvolleybal. Nadat Mouha-Van Breedam in Peking een negende plaats behaalden op de Olympische Spelen, voorspelde iedereen een boost voor het beachvolleybal. Jammer genoeg is er van dit momentum te weinig gebruikgemaakt en is er veel kennis verloren gegaan. Dat willen we vermijden. Zeker in deze periode waarin buitensporten enorm populair geworden zijn, moeten er extra inspanningen gedaan worden om met het beachvolleybal een versnelling hoger te schakelen. Het ligt ons te nauw aan het hart.”

