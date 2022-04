Dries Hulsmans ontvangt met Witgoor buren van De Kempen: “Er is geen weg meer terug”

In derde nationale B ligt de degradatiestrijd al enkele weken in een beslissende plooi. Maar het duel voor de dertiende plaats ligt nog open. Wie op die plaats eindigt, op dit moment is dat Witgoor, wacht na de competitie een barageduel met de ploeg uit de A-reeks. Witgoor ontvangt zondag de buren van De Kempen, die al enkele weken zeker zijn van de degradatie.

Witgoor telt één punt meer dan Betekom. In theorie zijn er nog ploegen die in de strijd betrokken kunnen worden. Maar Witgoor beschikt vandaag over de slechtste papieren. Bovendien kwam er vorige week nog een onverwachte trainerswissel. Patrick Van Houdt gooide de handdoek in de ring. Daardoor moest het bestuur in extremis op zoek naar een opvolger. Daarvoor kwam men terecht bij Wes De Ceuster, die al een verleden bij de club heeft. Hij zal zondag op de bank zitten, en volgende week de leiding van de trainingen op zich nemen.

“Het is jammer dat Patrick Van Houdt deze beslissing heeft genomen”, reageert Dries Hulsmans. “Maar we moeten zijn keuze respecteren. Het is ook voor hem geen gemakkelijk seizoen geweest. Met Wes De Ceuster hebben we het voordeel dat iemand aan het sportieve roer komt die de club kent. Maar veel tijd is er niet meer.”

Zware opdracht

Voor De Kempen staat er zondag niks meer op het spel. Maar bij Witgoor verwachten ze een bijzonder moeilijke opdracht. “Dat De Kempen vrij en vrank kan voetballen kan voor hen een voordeel zijn. Bovendien spelen die gasten nog voor hun premie. Daarnaast is er nog het prestige dat aan dergelijke wedstrijd verbonden is.”

Vertrouwen

Ondanks de mindere resultaten is het vertrouwen bij de Desselse formatie nog aanwezig. “De sfeer is altijd goed geweest”, bevestigt de aanvaller. “We beseffen allemaal wat er op het spel staat. Er is geen weg meer terug. Voor eigen volk is het duel tegen De Kempen er één dat moet gewonnen worden. We mogen ons vooral niet focussen op het duel van Betekom op het veld van Racing Mechelen. We zullen het in de eerste plaats zelf moeten. Maar ik ben ervan overtuigd dat we het gaan redden.”