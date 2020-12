Dries Hoeyberghs (Lizards) over mogelijke heropstart op 15 januari: “Is een beetje op de feiten vooruitlopen”

“Ik vind het een beetje op de feiten vooruitlopen”, zegt Hoeyberghs. “Dit is een beslissing nemen voor de regering versoepelingen aan zal kondigen. Ik zou niks liever hebben dan opstarten vanaf dan, maar denk dat het een ‘neen’ zal zijn. Sommige clubs kunnen zelfs niet in hun sporthal voor 31 januari heb ik vernomen, dus het zal niet simpel zijn.”

“Hoe wij het stellen in deze moeilijke omstandigheden? We proberen het verlies van inkomsten te beperken tot een minimum. Achter de schermen doet het bestuur en de financiële cel ontzettend hard hun best. De winterverkoop was een mooie actie voor de club met veel dank aan onze leden, ons bestuur en alle sympathisanten van Lizards.”

Schade beperken

“Met de U11 en U13 zijn we volop aan het trainen omdat dit toegelaten is. Deze kinderen en ouders zijn er super blij om. Of het moeilijk is om positief te blijven? We proberen positief te blijven, maar simpel is het allerminst. De situatie weegt op de club, op de vrijwilligers, op de leden, enzovoort. Het zal zoveel mogelijk schade beperken zijn naar volgend seizoen toe: financieel, sportief, drop-out,...”

“De clubs, niet enkel Lizards, hebben nood aan extra financiële en administratieve steun vanuit Volley Vlaanderen. Enkel het noodfonds vanuit de Vlaamse regering doorstorten naar de clubs is niet voldoende. Hiervoor is echter wel appreciatie, want alle kleine beetjes helpen nu.”

Zware beproeving

“Wanneer ik verwacht dat we dan wel zullen heropstarten? Geen flauw idee. Contactsporten, waar ze volleybal onder zetten, zullen bij de laatste versoepelingen zitten en net voor de horeca. Ik durf geen data communiceren aan de leden, want anders moet ik hen misschien alweer het slechte nieuws bezorgen dat de datum achteruit geschoven is.”

“Mentaal is het een zeer zware beproeving. Zowel voor de clubs als voor de leden. Je maakt met de sportieve cel plannen en je moet herplannen, nog eens opnieuw en opnieuw. Dit vraagt enorm veel energie en weerbaarheid. We willen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk opnieuw te volleyballen, maar die beslissing ligt bij de regering en de lokale gemeentes die toestemming moeten geven dat we opnieuw mogen starten.”