Dries De Bondt gul in Kortemark Koerse: “Supergoeie benen, maar Guillaume Van Keirsbulck heeft al veel voor mij gedaan”

De Bondt (31) trok al kort na de start van deze profkermiskoers in de aanval. De gewezen Belgische kampioen bleef de hele wedstrijd in de vuurlijn. “Ik had supergoeie benen”, benadrukte de winnaar van de achttiende etappe van de Giro. “Met eender welke groep ik vooruit raakte, het draaide nooit rond. Dat was ik op een bepaald moment kotsbeu. Dus ging ik alleen. Ook al was dat een halve zelfmoordpoging. Toen een groepje met Guillaume en Ayco bij mij kwam was dat ideaal. We werkten even goed samen en sloegen het gat.”