Drie wissels aan de rust loodsen KSC Dikkelvenne thuis tegen VK Westhoek naar broodnodige 3-2-zege

Dertien minuten voor de rust klommen de bezoekers via Jannis Coppin een eerste maal op voorsprong. Trainer Lieven Gevaert greep tijdens de pauze fors in. Centrale verdediger Gianni Desmet, verdedigende middenvelder Marco Verheuge en flankaanvaller Soriba Sylla maakten plaats voor rechtsachter Per Gordts en het offensief ingestelde duo Jassim Mazouz-Lilian Bochet.

“Gianni pakte in de eerste helft een gele kaart”, verduidelijkte Gevaert zijn drie wissels. “Dat is altijd riskant, bovendien vond ik dat Gianni niet echt goed in de match zat. De vervanging van Marco was tactisch. Ik wou de tweede helft met twee aanvallende middenvelders aanvangen. Dan pak je op de positie van defensieve middenvelder de man die best is aan de bal. Dus bleef Jelle De Schryver staan en ging Marco Verheuge naar de kant. Soryba Sylla zat de eerste 45 minuten niet in de wedstrijd. Terwijl Jassim Mazouz al getoond heeft dat hij goed kan invallen. In die tweede helft hebben we bij elke omschakeling snel diep gespeeld. Met veel druk naar voor, iets wat we ook in de eerste helft hadden verwacht, maar niet deden.”

Naar elfde plaats

Acht minuten na de rust wees ref De Couvreur naar de stip toen Preben De Man gretig neerging. Dennis Van Vaerenbergh zette de elfmeter om, maar halfweg de tweede periode scoorde bezoeker Coppin z’n tweede. “Een tweede tegengoal waaruit blijkt dat we centraal achterin automatismen missen”, ging Gevaert verder. “Nasser Mazouz miste een bal. In zo’n geval moet de andere centrale verdediger kunnen opkuisen. Sascha Beshliaha deed dat niet. Anderzijds was het ook de enige kans die we na de rust weggaven. Dat is één van onze problemen: telkens wij iets weggeven gaat de bal binnen.”

Linksachter Vic Seurynck stelde snel gelijk. Vier minuten later tilde Lilian Bochet de thuisploeg op voorsprong. Een bonus die niet meer in gevaar kwam. “Dankzij deze driepunter klimmen we naar de elfde plaats”, glunderde Gevaert. “Weliswaar met een match meer dan onze concurrenten en zelfs twee partijen meer dan Torhout. Thuis moet je zespuntenmatchen winnen, allemaal eigenlijk. Tegen Wetteren verloren we zo’n wedstrijd, nu lukte het wel om de drie punten thuis te houden.”

Dikkelvenne: Van Der Eedt, De Smet (46’ Gordts), N.Mazouz, Beshliaha, Seurynck, Verheuge (46’ Bochet), Sylla (46’ J.Mazouz), De Schryver, De Man, Deceuninck (87’ Pouillon), Van Vaerenbergh.

Westhoek: Vercruysse, Baes (65’ Scholaert), Timmerman (89’ Degels), Willemyns, Himpe (68’ Lekhechine), Cremers, Dewilde, Coppin, Mahieu, Jodts, Simoens.

Doelpunten: 32’ Coppin (0-1), 53’ Van Vaerenbergh (pen. 1-1), 68’ Coppin (1-2), 75’ Seurynck (2-2), 79’ Bochet (3-2).

Geel: Desmet, Willemyns, Mahieu, De Schryver, De Man.