Drie ‘volle’ thuiszeges op het dubbeltoernooi van TC Vijverhof

In de laagste reeks van dubbel vrouwen, tot maximum 8 punten, kwam het zelfs tot een Vijverhofonderonsje. Karen Baervoets en Petra Reyserhove versloegen hun clubgenoten Sigrid Neirynck en Mieke Vanderbeke met dubbele 7-5-cijfers. In dubbel vrouwen 30 punten zorgden Johanna Buysse en Els De Loof voor een tweede Vijverhofsucces. De derde plaatselijke titel ging naar Geofrrey Claeys en Sam Verleye. In de finale van dubbel mannen 60 punten klopten ze in twee sets de tandem Wim Mortier -Olivier Vandeputte van TC Dubbeloo.

Vijverhof-enkelingen

Nog vijf Vijverhofadepten mochten in eigen club op het hoogste schavotje plaatsnemen met telkens een partner van een andere club. Nico Poelman won in dubbel mannen 15 punten het pleit met Thomas du Fossé, individueel aangesloten bij West-Vlaanderen. Justine De Clercq zegevierde in dubbel vrouwen 60 punten aan de zijde van Brughiaspeelster Ellen De Lander en Eline Decock haalde het in dubbel gemengd 60 met Kristof Vanpoucke van TC Oase. In dubbel gemengd 8 punten bleven Romy Verleye en Daan Benoot van TC Logan ongeslagen en de laatste winnende Vijverhof-enkeling was Renzo Reybrouck. Samen met 70-punter Shannon Van De Kerckhove van TC Dubbeloo won hij de eindstrijd van dubbel gemengd 120 punten van de tandem Lisa Hoornaert - Christophe Heynze van TC Eeklo.