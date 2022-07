Drie vijfde plaatsen, maar geen medailles voor de Limburgers op het EK wielrennen

Wielrennen junioren Ritwinst en puntentrui voor Thomas Vuerinckx in de Martinus­prijs

Met zijn overwinning in de zaterdagrit in de Martinusprijs in Kontich, pakte Thomas Vuerinckx zijn derde zege van het seizoen. De junior uit Aarschot was de beste in een massasprint. Na zijn overwinning mocht de Brabander ook de groene puntentrui aantrekken. Op zondag stonden er nog een individuele tijdrit en een rit in lijn op het programma. Daarin kwam de groene trui van Vuerinckx niet meer in gevaar.

10 juli