Drie topaffiches voor Hendrik Tuerlinckx met Roeselare in Champions League: “Dromen van tweede ronde”

Volleybal Champions LeagueHoog bezoek in de Tomabelhal deze week, want met Warschau, Kemerovo en Modena komt het kruin van de volleybalwereld naar Roeselare. Ondanks de loodzware poule gelooft kapitein Hendrik Tuerlinckx in de kwalificatiekansen: “We moeten twee van de drie matchen proberen te winnen.”

Tuerlinckx (33) begint dinsdag met Roeselare aan zijn twaalfde campagne in de Champions League. “Maar wel de meest unieke versie”, voegt hij er meteen aan toe. “Door de coronatoestanden zijn er twee kwalificatietoernooien in plaats van de traditionele heen- en terugwedstrijden. Daardoor spelen we nu drie matchen op drie dagen tijd. Toch wel bijzonder in clubverband en ik ben dan ook benieuwd wat dit zal geven. Toen ik de loting zag, was ik enthousiast om de verplaatsingen te maken naar Polen, Rusland en Italië want er was toen nog geen sprake van die nieuwe toernooiformule. Ik hou wel van Europese verplaatsingen en aan mijn leeftijd moet ik er nog zoveel mogelijk proberen mee te pikken.”

“Ik vind het sterk dat een club als Roeselare de organisatie van de Champions League toegewezen kreeg. Een teken dat onze club over een stevig dossier beschikt. Zelfs zonder publiek kijk ik uit naar de confrontaties. Al was het uiteraard leuker geweest in een volle, kolkende sporthal zoals we het hier gewend zijn voor Europese topmatchen.”

Anastasi en Grobelny

Naar welke match kijkt de kapitein het meest uit? “Dat vind ik een heel moeilijke vraag, want het zijn echt drie toppers”, zegt Tuerlinckx. Tegen Warschau wordt het extrasportief een extra geladen duel omdat Anastasi er de coach is en met Red Dragon Grobelny wordt het ook een blij weerzien. Ook Modena telt een handvol vedetten. Puur sportief wordt de wedstrijd tegen Kemerovo de grootste uitdaging. Ik schat de nummer twee uit Rusland het hoogst in.”

Twee zeges

Wanneer zal de Roeselaarse opposite tevreden kunnen terugblikken op de CL-campagne? “Als we de tweede ronde halen”, is Tuerlinckx ambitieus. “Daarvoor moeten we deze week idealiter minstens twee matchen winnen. Als er maar één zege volgt, wordt het moeilijk. En als er niet gewonnen wordt, mogen de boeken meteen helemaal dicht. Maar als we ons spelpeil van de voorbije weken kunnen herhalen op Europees niveau, dan zullen er sowieso goede resultaten volgen.”