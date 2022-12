Drie thuisoverwinningen op geslaagd dubbeltoernooi van TC Roeselare

De plaatselijke leden lieten zich alvast van hun goede kant zien, want drie TCR-teams haalden de oppergaai naar beneden. De tweelingsbroers Arne en Steven Van Belleghem trokken in de finale van dubbel mannen 90 punten tegen het Brugse team Serge Bruaux-Pieter Vanhercke het laken naar zich toe terwijl Kimberley Verstraete en Willem Debaes ongeslagen bleven in dubbel gemengd 60 punten. In twee sets wonnen ze van Anne-Laure Haghedooren en Jakob Crombez. Veerle Mertens en Ann Verhoest vormen al jaren een vast duo in dubbel vrouwen en wonnen de trofee in dubbel vrouwen 30 punten na finalewinst tegen Marianne Decorte en Kathlijn Verhamme van TC Leiemeers.

Drie dubbelsagen

Drie deelnemers lukten in TC Roeselare de ‘doublé’. Topper Louis Verleye van TC Kortemark stond twee keer op het hoogste schavotje: in dubbel mannen 120 punten met Bo Goethals van TC Thille en met Laura Vanhoorne van TC Kortemark in dubbel gemengd 120 punten. Hannes Monteyne van TC De Schakel had Annelies Jongbloet van TC De Mote en Nikolaas Notredame van TC De Schakel als winnende partners in respectievelijk dubbel gemengd 30 punten en dubbel mannen 15 punten. Azaleaspeler Mike Van Tuyckom tot slot won het pleit in dubbel mannen 8 punten met Glenn Desmet van TC Vicogne en in dubbel gemengd 8 punten met Stéphanie Van Severen van TC Ter Straeten.