Drie snelle Limburgers in de Ronde van Polen: Jordi Meeus, Gerben Thijssen en Quinten Hermans

Wielrennen profsZaterdag gaat de Ronde van Polen van start. Het aantal Limburgers aan de start is beperkt: drie om precies te zijn. Drie snelle mannen ook: Jordi Meeus, Gerben Thijssen en Quinten Hermans. Voor Hermans, die na zijn niet-selectie voor de Tour weer in actie komt, is er een dubbele opdracht want hij moet het voor zijn team ook doen in de geaccidenteerde ritten.

De Ronde van Polen kende de voorbije 15 jaren drie Limburgse winnaars: Johan Vansummeren in 2007, Tim Wellens in 2016 en Dylan Teuns in 2017. De kans dat daar dit jaar een nieuwe Limburgse naam bij komt, lijkt klein. Daarvoor is het vooral uitkijken naar de prestatie van Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert), die onlangs nog derde werd in de eindstand van de Baloise Belgium Tour waar hij de koninginnenrit naar Durbuy won. Hermans werd achteraf niet geselecteerd voor de Tour en dat zorgde voor zware woorden tussen de renner en de ploegleiding.

Klassementsritten

Intussen lijken de plooien gladgestreken en geeft de Looienaar aan dat hij de resterende maanden bij zijn ploeg op een professionele manier wil afhandelen. Door goed te presteren bijvoorbeeld en daarvoor krijgt hij in Polen een mooi scenario. Hermans is snel aan de meet, maar tegen topsprinters als Cavendish, Kooi, Démare en Viviani, komt hij allicht tekort. Bovendien moet hij in zijn ploeg rekening houden met Gerben Thijssen, die het sprintspeerpunt is bij Intermarché-Wanty-Gobert. Hij zal het dus in de klassementsritten moeten doen.

Snelle benen

Gerben Thijssen valt in de sprintersranking voor de Ronde van Polen net buiten de top tien. Toch is de Genkenaar zeker niet kansloos, al was het maar dat Hermans en Van Poppel voor een perfecte trein kunnen zorgen. Thijssen was deze week samen met zijn vriendin Shari Bossuyt te gast in Vive le Vélo, waar hij zijn ambities niet onder stoelen of banken stak. Veel sprintkansen krijgt hij trouwens niet in Polen want enkel de eerste, tweede en de slotrit hebben een sprintersprofiel.

Tenslotte is er ook nog Jordi Meeus (Bora Hansgrohe), die met uitzondering van de vijfde rit in de Dauphiné en het BK dit seizoen nog niet op het podium stond. Vraag is of Meeus in Polen voor eigen rekening mag rijden, want in de selectie van de Duitse ploeg is er ook plaats voor ene Sam Bennet.

Lees ook: meer wielrennen