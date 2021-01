Drie koersen op Gent-Wevelgem dit keer geen Nations Cup: “Competitie met landenploegen is omwille van corona utopie”

Sinds 2016 werkt Gent-Wevelgem samen met de Koninklijke Yperse Wielerclub en KWC De Sasspurters Boezinge om op de laatste zondag van maart niet alleen voor de elite mannen en vrouwen, maar ook voor de beloften mannen en de nieuwelingen en junioren mannen en vrouwen een wedstrijd op het hoogste niveau te organiseren. Helaas besliste het coronavirus er anders over. “Zoveel maanden later is het coronavirus nog altijd niet overwonnen”, aldus de organistoren van Flanders Classics in een persbericht. “Jeugdcompetitie is momenteel nog verboden en het is voor de jonge renners en rensters dan ook een opgave om gemotiveerd te blijven. De organisatoren willen - zeker nu - alles op alles zetten om het jeugdwielrennen toch te ondersteunen.”

Het blijft natuurlijk koffiedik kijken of de wielerklassiekers in het voorjaar wel zullen kunnen doorgaan. Met of zonder publiek. Zeker nu er een Britse variant van het coronavirus rondtoert. Sowieso gaat de organisatie ervan uit dat er eind maart hoe dan ook nog heel wat beperkingen zullen gelden. Een competitie met landenploegen is dan ook een utopie.

Belgische jeugd competitie bieden

Indien jeugdwedstrijden in maart opnieuw kunnen plaatsvinden, dan zullen de zullen de Kattekoers voor beloften, de Grote Prijs André Noyelle voor junioren mannen en in Boezinge voor junioren vrouwen voor één keer geen deel uitmaken van de UCI Nations’ Cup. “Wel zullen de drie wedstrijden in dat geval op de internationale kalender blijven staan. Zonder landenteams willen we het Belgische jeugdwielrennen competitie bieden en helpen ondersteunen, zodra het weer kan. Vanaf volgend jaar wordt het dan weer de UCI Nations’ Cup.”

Een interclub zoals vroeger, biedt ook voordelen en zal supporters en familie van onze streekrenners naar de Kattenstad lokken.