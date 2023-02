Drie edities Knack Roeselare tegen Greenyard Maaseik. Michiel Ahyi: “In topsport telt alleen winnen”

VolleybalHet lot zorgde ervoor dat Knack Roeselare driemaal tegen Greenyard Maaseik moet spelen. Ze bestaan, de mensen die drie keer na elkaar dezelfde film gaan bekijken, of drie keer hetzelfde liedje willen horen, of drie keer exact hetzelfde restaurant bezoeken. Maar dan niet op één week tijd, veronderstellen we. Toch moeten Roeselare en Maaseik in een korte tijdspanne van amper zeven dagen elkaar driemaal bekampen.

Een het gaat niet zo maar over een filmpje of een liedje of een restaurant. Het gaat over een opzienbarend ticket voor de halve finale van de CEV Cup. De echte supporter, bestuurslid of trainer weet dat Europese matchen, zelfs tegen een concurrent uit het eigen land, immense uitdagingen zijn. In topsport telt alleen winnen.

Plezier versus foutenlast

Michiel Ahyi, zaterdag meteen topscorer, en Sander Depovere, star of the game tegen Maaseik, kregen een basisplaats en grepen de uitdaging aan. “We hebben goed gespeeld”, vertelt de Nederlandse hoofdaanvaller. “Het was leuk. Dan merk je dat het plezier in het spelletje ook belangrijk is. Als je goed speelt dan zorgt dat voor een comfortabel gevoel. Dan overheerst de ontspanning. Het hele team is dan relaxer, zonder de scherpte te verliezen. De foutenlast lag tijdens deze tweede confrontatie beduidend lager. Dat wordt woensdag alweer de “key of the game”. In alle topmatchen zorgt het aantal fouten voor het verschil. Druk zetten en zo weinig mogelijk missen.”

De Verhannemannen en Coolmannen van het team of een ervaren krijger zoals Stijn D’Hulst moet je daarover niets wijsmaken. Die weten wat ze moeten doen. Die geroutineerde volleyballers beseffen tegelijkertijd dat genieten ook essentieel is tijdens zo’n belangrijke krachtmetingen. Het maakt van het winnen van zo’n cruciale confrontatie een nog grotere prestatie.

Hoe raar het ook mag klinken voor een duel tussen de twee beste teams van het land, maar de competitiematch voor de ‘Lotto Volley League’ was een tussengerechtje. De hoofdschotel volgt woensdag. “Precies”, beseft Michiel Ahyi. “Dat wordt het belangrijkste duel van allemaal. De motivatie ligt torenhoog. Ons verhaal in de CEV Cup is nog niet voorbij.”