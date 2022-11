Drie dagen cyclobal in de Topsporthal in Gent: “Laatste WK voor Belgische kampioenen Brecht Damen en Niels Dirikx”

cyclobal eliteDe Topsporthal in Gent is van vrijdag 4 tot en met zondag 6 november het decor van de wereldkampioenschappen cyclobal en kunstwielrijden. Dimitri Covent, die net als vier jaar geleden in Luik zijn schouders zet onder dit WK Indoor Cycling, verwacht 280 atleten uit 23 landen.

Het WK cyclobal wordt in twee poules gespeeld. In de A-groep strijden Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk en België om het goud. Ons land wordt door de Limburgers Brecht Damen en Niels Dirikx, meervoudige Belgische kampioenen, vertegenwoordigd. “Voor Brecht en Niels wordt dit naar alle waarschijnlijkheid het laatste WK en hun laatste internationale wedstrijd”, verduidelijkt organisator Dimitri Covent. “In dit deelnemersveld is alles mogelijk. Er zijn twee of drie supergoede landen, achter hen kan veel. Als één van die supersterke landen een mindere dag heeft is misschien zelfs een medaille mogelijk.”

Gentse Armeniërs

In de B-groep nemen Japan, Hong Kong, Armenië, Maleisië, Ghana en Engeland het tegen elkaar op. Armenië wordt vertegenwoordigd door de Gentse Armeniërs Artak Voskanyan en Arnak Mkhitaryan. “Op dit eerste WK sedert corona is voor het eerst een Afrikaans land vertegenwoordigd”, gaat Covent voort. “De Aziatische landen zijn opnieuw present. Het is dus weer een heel normaal WK. Hopelijk is dat ook op sportief vlak zo. Bewust hebben we deze wereldkampioenschappen tijdens de herfstvakantie geprogrammeerd. Cyclobal en kunstwielrijden wordt door amateurs beoefend. Door mensen die een gewone job hebben of studeren. Vandaar de keuze voor deze vakantie.”

Barragewedstrijd

Promoveren naar groep A of degraderen naar groep B kan ook. Zondag, de slotdag van dit WK, werken de nummer zes van groep A en de winnaar van groep B een barrageduel af. Met als inzet een plaats in groep A volgend jaar tijdens het multidisciplinair WK in Glasgow.

Tijdens het WK in Gent verwachten de organisatoren ongeveer 1400 toeschouwers. Het veld in de Topsporthal wordt afwisselend gebruikt door de cycloballers en de kunstwielrijders. “Wat zorgt voor een interessante mix”, beweert Covent. “Tijdens het kunstwielrijden is de sfeer altijd heel sereen, tijdens cyclobal maakt die sereniteit plaats voor het lawaai van de Zwitserse koeienbellen.”