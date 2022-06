Drie broers De Smet verdedigen Belgische eer in Roemenië: “Een unieke ervaring”

“Ik doe nooit voorspellingen. Ik wil mezelf geen extra druk opleggen. Ik ben vooral blij dat alles kan doorgaan in Targu Mures. De stad in Roemenië ligt op amper enkele honderden kilometer van de grens met Oekraïne waar een vreselijke oorlog aan de gang is. Maandenlang stond alles in het teken van deze regenboogstrijd. Mijn voorbereiding verliep zoals ik in gedachte had. Naast duatlons werkte ik loopwedstrijden en zelfs een wielerwedstrijd af. Conditioneel ben ik in orde. Doordat ik nog niet zo lang in deze sport zit, is het moeilijk om prognoses te maken. Maandag in de crossduatlon zou ik goed voor de dag moeten kunnen komen. Het gaat om een technisch parcours. Bovendien speelt het in mijn voordeel dat het op de mountainbike ieder voor zich is. In de gewone duatlon, die vrijdag plaatsvindt, is dat veel minder het geval. Twee dagen later zal ik ook nog de estafettewedstrijd afwerken. Het wordt sowieso een drukke week, maar ik kijk er erg naar uit”, aldus Thibaut De Smet.