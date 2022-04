Drie Belgen in halve finale op Luxilon Tenkie Park Junior Open: “We krijgen lovende commentaren”

Voor Alexander Kneepkens is dit Grade 5-toernooi meteen zijn debuut als toernooidirecteur op het ITF-juniorencircuit. “Het is een voltreffer, we krijgen lovende commentaren”, aldus Kneepkens. “We zaten al een tijdje met het organiseren van een ITF-juniorentoernooi in het achterhoofd. Voor onze eigen spelers is het een unieke kans om, zonder kosten te maken, te proeven van internationaal tennis. En de mooie locatie van Tenkie Park is natuurlijk een extra troef.”

“Of we binnenkort nog internationale toernooien in Hasselt mogen verwachten ? Op termijn dromen we van een 15.000 dollar-toernooi of een juniorentoernooi met een hogere graad. Dat is echter nog toekomstmuziek, voorlopig is dat nog niet aan de orde.”

Sterke Schelfhout

Vrijdag treden in de halve finales van het enkelspel nog drie Belgische beloften aan: Niels Ratiu (ITF 573) en Louis-Lou Langenaken (ITF 1101) bij de jongens en de 17-jarige West-Vlaamse Elaisa Schelfhout (ITF 1640) bij de meisjes. Schelfhout is alvast de verrassing van het toernooi met onder meer 6-4, 6-2-winst in de derde ronde tegen de als eerste geplaatste Nederlandse Benthe De Bresser (ITF 743). Donderdag in kwartfinale ging het voor Schelfhout ook vlot tegen de Waalse Pauline Lerminiaux (ITF 2251): 6-0, 6-2. Voor een plaats in de finale neemt ze het op tegen de Franse Manon Favier (ITF 2401).

“Het is een beetje jammer dat er vanaf de kwartfinale geen beloften van onze Wilson Luxilon Tenkie Academy meer in koers waren”, zegt Kneepkens. “Toch hebben enkele eigen jongeren de voorbije week hun eerste internationale stappen gezet en ook de eerste ronde overleefd. Zij mogen dus op een mooi toernooi terugblikken.”

Met Katarina Kujovic stond er donderdag wel een speelster van Tenkie Park in kwartfinale, maar zij traint aan de Topsportschool van Wilrijk. De 14-jarige Kujovic deed het goed want ze stond voor de allereerste keer bij de laatste acht van een ITF-juniorentoernooi. Donderdag moest ze met 6-2, 6-3 de overwinning aan Manon Favier laten.