Dreigt forfaitnederlaag voor Rupel Boom? Match tegen Tienen na zeven seconden gestaakt door brand aan lichtmast: “Te vroeg voor conclusies”

De wedstrijd tegen Tienen was nog maar enkele seconden oud toen een van de lichtmasten in de hoek van het Gemeentelijk Parkstadion in Boom het begaf na een brand in een van de zekeringkasten. Omdat de schade niet binnen het half uur hersteld kon worden, zat er voor scheidsrechter Calluy niets anders op dan de wedstrijd definitief te staken. De KBVB beslist nu over het vervolg en of Rupel Boom een forfaitnederlaag aangesmeerd krijgt. Opvallend: ook tijdens de openingswedstrijd tegen Ninove vielen in delen van de tribune de lichten al uit.

“Maar dat was een kwestie van laagspanning terwijl dit een hoogspanningsprobleem is”, legt Rupel Boom CEO Geert Van Den Wijngaert uit. “Na de wedstrijd tegen Ninove is er een onderzoek geweest door een gespecialiseerde firma in opdracht van de gemeente Boom omdat die eigenaar is van de infrastructuur. Alles werd daarbij opgelost, maar vandaag ontstond er brand in een zekeringkast aan een van onze lichtmasten. De brandweer kwam ter plaatse, maar het was onmogelijk om die mast binnen het half uur weer aan de praat te krijgen. Daarvoor is de schade te groot.”

Onderzoek

“Ik heb meteen een bericht gestuurd naar burgemeester Jeroen Baert (N-VA) en Schepen van Sport Tom Dewandelaere (CD&V) om hen op de hoogte te brengen en met de vraag om een onderzoek te openen. Die laatste antwoorde me meteen, hoewel hij in het buitenland vertoeft. Vanaf maandag wordt alles in het werk gesteld om de oorzaak te vinden en de schade te herstellen.”

Aangeslagen

“Dit is heel jammer voor de club, want we boden voor het eerst weer catering aan waarop heel goede commentaar kwam, er was opnieuw veel volk en er was een goede vibe in de groep om iets van de wedstrijd te maken. Dan komt dit natuurlijk als een grote tegenslag. Ik geef eerlijk toe dat ik een beetje van mijn melk ben en dat gebeurt niet vaak.”

Forfait?

“De sportieve gevolgen? Dat is nog vingerdik kijken. Puur op basis van de reglementen is het een feit dat we de lichtmast niet binnen het half uur weer aan de praat hebben gekregen. Maar tegelijkertijd was er eigenlijk nog niet eens echt gevoetbald. Dan kan het volgens mij twee kanten uit. Een forfaitnederlaag of de wedstrijd toch spelen op een ander moment. Die beslissing ligt bij de voetbalbond, maar wij hopen natuurlijk om die 0-5 te vermijden en op het veld te strijden voor de punten.” Wordt vervolgd.

