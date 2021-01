Dreigende stopzetting competitie geen goed nieuws voor vrouwenteam van DT Borsbeke: “Net op weg naar nationale”

Veldrijden BK Timo Kielich is beste belofte tijdens het BK: “Jammer dat er geen trui aan vasthangt”

10 januari Twaalfde en beste belofte: het BK van Timo Kielich tussen de profs is geslaagd. Of toch niet helemaal, want de Alkenaar kreeg geen medaille of trui en eigenlijk had hij nog beter willen doen. “Ik heb een paar moeilijke passages gehad in de zandbak, net op de momenten dat ik even in het wiel kon kruipen. Als ik daar beter rijd, dan doe ik zeker mee voor de top tien”, vertelt Kielich. Laura Verdonschot viel als vierde net naast het podium, Quinten Hermans zakte na een goede start weg naar de zevende plaats.