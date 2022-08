Dreamteam met Le Mans-winnaar Stéphane Ortelli in 24 Hours of Zolder

Met Marc Goossens, Thierry Boutsen en Pedro Lamy kent de 24 Hours of Zolder al winnaars die dicht bij succes in Le Mans kwamen, maar een winnaar van de wereldberoemde Franse uithoudingsrace kreeg de Limburgse klassieker nog nooit aan de start. Daar komt nu verandering in. De 52-jarige Monegask, Stéphane Ortelli, komt woensdagmiddag in Zolder aan en maakt deel uit van het team met de Belgen Ghislain Cordeel, Laurent Vandervelde, Benjamin Paque en Sven Van Laere, een team met een mix van jonge wolven, ervaren gentleman drivers en een levende legende. De erelijst van de Monegask is indrukwekkend, met naast zijn zeges in Le Mans en Spa, ook een titel in FIA GT met Laurens Vanthoor en WRT.

“Het is een gesprek met autosportjournalist Joost Custers dat alles in gang heeft gezet”, vertelt de jonge Laurent Vandervelde. “Tijdens de Belgische manche van de GT Open in Spa-Francorchamps begon het met een koffie en enkele weken later is er dus dit schitterende nieuws. We hebben erg hard gewerkt om dit project op poten te zetten en diezelfde journalist bracht ons in contact met Stéphane Ortelli en zo geschiedde.”

Le Mans en Spa op palmares

Stéphane Ortelli voorstellen hoeft nog nauwelijks, maar de Monegask won in 1998 met Porsche de 24 Uur van Le Mans, in het gezelschap van Laurent Aïello en Allan McNish, waarna hij ook de Porsche Supercup op zijn naam schreef, diverse titels in FIA GT behaalde met Porsche en in 2003 ook de 24 Uur van Spa won, ook met Porsche. In een tweede fase van zijn carrière koos Ortelli voor Audi, werd nog eens tweede in Le Mans en won iets later ook nog eens de titel in FIA GT met de Limburger Laurens Vanthoor, uiteraard met het Belgische WRT.

Stéphane Ortelli: “Inderdaad, waar een gesprek over Leonard Cohen al niet kan toe leiden. Ik heb nog nooit in de 24 uur van Zolder gereden en ik ben echt gebrand op een zege. Sebring staat op mijn palmares, Le Mans, Spa… maar Zolder is een race waar ik al erg veel over heb gehoord en ik heb ze altijd willen rijden. Vergeet niet dat ik heel vaak met Belgen racete en zij wonnen hier allemaal al: Laurens Vanthoor uiteraard, maar ook Bert Longin en Enzo Ide. Het was echter altijd om één of andere reden niet mogelijk en nu dus wel.”

De 24 Hours of Zolder start zaterdag 13 augustus om 16u00!