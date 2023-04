Dragons wint Euro Hockey Club Trophy in Zwitserland: Valerie Magis topscorer én speelster van het toernooi

Voetbal tweede nationale B Patrick De Vogelaere gaat met Pepingen-Hal­le op zoek naar punten in Hasselt: “Niemand gooit de handdoek”

Pepingen-Halle gaat zaterdagavond bij Sporting Hasselt op zoek naar de drie punten. Een gemakkelijke klus wordt dat allerminst, want de Limburgers zijn een vaste waarde in de top vijf en komen nog in aanmerking voor de eindronde. De Hallenaren kunnen het echter in deze fase van de competitie nog moeilijk veroorloven om veel punten te laten liggen.