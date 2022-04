Dragons weer op geliefkoosd terrein met de Euro Hockey League in Amstelveen

Het voorbije weekend was de ontgoocheling bij de hockeyers van Dragons groot: voor het eerst sedert 2009 konden ze zich immers niet plaatsen voor de play-offs in de Eredivisie. Als uittredend landkampioen mag Dragons wel aantreden in de Euro Hockey League. Eerste opdracht: vrijdag om 13.45 uur tegen het Engelse Surbiton.

De mannen van Dragons en de Euro Hockey League vormen al langer een mooie combinatie. Watducks is dan wel het enige Belgische team dat de Europacup in 2019 wist te winnen, Dragons is daarentegen met voorsprong de meest regelmatige Belgische ploeg in Europa. Vier keer mochten de jongens uit Brasschaat aantreden in de Final 4: in 2012, 2014 en 2017 leverde dat de bronzen medaille op en in 2013 werd de finale verloren van Bloemendaal.

Deze keer staat het team van de Engelse T1 Michael Cosma rechtstreeks in kwartfinale. In het Amstelveense Wagener Stadion komt Dragons vrijdag om 13.45 uur in actie tegen Surbiton. De Engelsen vormen in ieder geval een te duchten opponent. Woensdag liet Surbiton in achtste finale het Franse Saint-Germain helemaal kansloos: 7-2. In oktober vorig jaar stonden Dragons en Surbiton in Brasschaat in de Ranking Cup nog tegenover elkaar. Dragons won toen pas na het nemen van shoot-outs.

Tegen Vincent Vanasch ?

Bij winst beleeft Dragons in Amstelveen in ieder geval nog een mooi weekend, want dan wordt er sowieso tot maandag gestreden om een medaille. Een zege tegen Surbiton levert mogelijk in halve finale een duel op met het Rot-Weiss Köln van doelman Vincent Vanasch. Keulen moet in kwartfinale nog eerst voorbij het Utrechtse Kampong geraken.

Het wordt afwachten hoe Dragons na een teleurstellend seizoen Europees voor de dag zal komen. Einde maart werd afscheid genomen van coach Dennis Dijkshoorn, maar de aanstelling van Michael Cosma als nieuwe T1 zorgde nog niet voor een schokeffect. Jammer genoeg zal de club uit Brasschaat het moeten doen zonder sterkhouder Florent Van Aubel. De Red Lion liep twee weken geleden een hersenschudding op, bleef de twee voorbije speeldagen in de competitie aan de kant en is nog niet paraat om te hervatten.

“Na een tegenvallend seizoen kunnen we in Europa nog veel goedmaken”, zei spits Henri Raes zondag na afloop van de verlieswedstrijd tegen Gantoise. “Ondanks de mindere resultaten blijft dit een zeer hechte groep. We willen onze reputatie in Europa hoog houden.”