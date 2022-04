Dragons uitgeteld voor play-offs, Braxgata heeft lot in eigen handen: “Niet geleerd uit eigen fouten”

Landskampioen Dragons is uitgeteld in de strijd om de play-offs. De jongens uit Brasschaat lieten tegen rechtstreekse concurrent Gantoise een 2-0-voorsprong schieten en verloren uiteindelijk met 2-3. Braxgata kan deze keer de Antwerpse vertegenwoordiger in de top vier worden. Op 24 april winnen op Orée en de play-offs zijn een feit voor de troepen van Philippe Goldberg.

Op de voorlaatste speeldag in de ION Hockey League ging de meeste aandacht naar de topper tussen Dragons en Gantoise, twee teams die nog in de running waren om een play-offticket. Voor beide teams zat er niets anders op dan te winnen om hun kansen gaaf te houden. De wedstrijd barstte pas aan het einde van het derde kwart helemaal los: Henri Raes zorgde in de 52ste minuut voor de openingstreffer, één minuut later zette Nicolas Della Torre op stroke Dragons zelfs op 2-0. Die comfortabele voorsprong stond slechts twintig seconden op het scorebord. Bij het eindsignaal van kwart drie bracht Guillaume Hellin Gantoise weer in de wedstrijd (2-1). Een tegengoal die dodelijk bleek voor Dragons. Gantoise zette van bij de start van het laatste kwart druk en dat leverde doelpunten van Antoine Kina en Martin Ferreiro op: 2-3. Dragons kon in de slotfase geen vuist meer maken.

Niet geprofiteerd

“Als je op deze manier een 2-0-voorsprong weggeeft, verdien je het niet om de play-offs te spelen”, was Henri Raes na afloop duidelijk. “We hebben in het tweede deel van de competitie te weinig stappen gezet en we leerden niet uit onze fouten. Nochtans waren er dit seizoen mogelijkheden genoeg. Andere topteams lieten immers ook punten liggen, maar wij profiteerden niet.”

Door deze nederlaag staat Dragons, waar Florent Van Aubel wegens een hersenschudding ontbrak, voor het eerst sedert het seizoen 2008-2009 niet in de play-offs. Als uittredend landskampioen mag Dragons vanaf vrijdag in Amstelveen wel aan de slag in de Euro Hockey League. “De EHL kan ons seizoen nog goedmaken”, besluit Raes. “Ondanks de mindere resultaten blijft de sfeer in de groep voortreffelijk. We gaan opnieuw knokken.”

Braxgata op een zege van play-offs

Braxgata had in eigen huis tegen degradant Beerschot niet veel overschot: 3-2. Voor de jongens uit Boom kwam er in extremis goed nieuws uit Molenbeek. Daring scoorde in de slotseconden immers de gelijkmaker tegen Racing: 3-3. Met nog één speeldag, op 24 april, te gaan zijn Léopold en Watducks zeker van de play-offs, daarna volgen Racing (36 punten), Gantoise (35 punten) en Braxgata (34 punten). Omdat Racing en Gantoise het op de slotspeeldag tegen elkaar opnemen heeft Braxgata het lot in eigen handen. Winnen op het veld van Orée en de play-offs zijn een feit.