Dragons pakt punt in topper, Braxgata geeft voorsprong weg en Herakles viert op Orée

Voor de drie Antwerpse teams in de ION Hockey League stonden er zaterdag op de tiende speeldag zeer interessante duels op de affiche. Herakles greep drie zeer belangrijke punten op Orée, Dragons speelde in de topper tegen Gantoise gelijk en Braxgata kon een 3-1-voorsprong niet vasthouden tegen Watducks.

Omdat onze nationale teams voor een nieuw seizoen van FIH Pro League afreizen naar Argentinië stond speeldag tien zeer uitzonderlijk op zaterdag geprogrammeerd. Topper van de speeldag was zonder twijfel het duel tussen Dragons tegen Gantoise, oftewel de derde in het klassement tegen nummer twee.

In een boeiend duel waarin de strafcorner centraal stond hielden beide play-offkandidaten elkaar in het park van Brasschaat in evenwicht (4-4). De vier doelpunten van Dragons werd gescoord op pc: drie keer stond de Australiër Blake Govers - intussen goed voor elf doelpunten dit seizoen - aan het kanon en één keer Felix Denayer. Van 2-1, ging het naar 2-3 en vervolgens 4-3, maar tot een kloof van twee doelpunten verschil kwam het nooit. Vijf minuten voor het eindsignaal scoorde Gentenaar Guillaume Hellin de gelijkmaker. Dragons behoudt de derde plaats in het klassement en speelt voor de winterstop nog op Orée en thuis tegen Ukkel.

Braxgata botst op Charlet

In Boom stonden met Braxgata en Watducks, die beide 15 punten telden, de twee dichtste achtervolgers op de play-offplaatsen tegenover elkaar. In dit belangrijk treffen leek Braxgata in de eerste helft het laken naar zich toe te trekken. Ondanks een zeer snelle treffer van Watducks kwam de thuisploeg in de 24ste minuut dankzij Maxime Loots, Nelson Onana en Loick Luypaert op stroke op een 3-1-voorsprong. In de slotseconden van de eerste helft werd echter op een ongelukkige manier een strafcorner weggegeven en Watducks profiteerde via Nicolas Dumont (3-2). Met een mentale boost gingen de bezoekers naar de kleedkamer en na de pauze kreeg Braxgata door drie omgezette strafcorners van Victor Charlet het deksel op de neus: 3-5.

Herakles: drie gouden punten

De Antwerpse winnaar van speeldag tien werd Herakles dat in de strijd om de play-offs drie broodnodige punten veroverde op het veld van Orée. Het duel in Brussel kon alle kanten uit, maar het was uiteindelijk de Nieuw-Zeelander George Muir die zes minuten voor het eindsignaal voor de beslissing zorgde (0-1). Herakles, dat voorlopig een zeer wisselvallig seizoen kent, sluit zo weer helemaal aan in het peloton dat op zoek gaat naar de vierde plaats om de play-offs. Met op de volgende speeldag, op 13 november, een thuisduel tegen Old Club op de affiche kan Herakles nog verder opschuiven in het klassement.