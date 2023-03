Dragons neemt optie op play-offs met zege tegen Léopold (3-2): “Mooi deze vier op zes tegen de leider”

Het was Dragons dat bijzonder scherp uit de startblokken schoot en via Max Luyten verdiend op voorsprong kwam. De wedstrijd was heftig en op de bank bij Léopold werd bijna elke scheidsrechterlijke beslissing aangevochten. In het tweede kwart kwam Léopold wat beter in de match en na enkele gemiste strafcorners scoorde Dylan Englebert de gelijkmaker (1-1). In kwart drie maakte Dragons met twee doelpunten het verschil. Eerst werkte Henri Raes een voorzet van Thomas Crols af en twee minuten later was het Victor Foubert die kapitein Robbert Rubens fraai bediende: 3-1. Om een eerste seizoensnederlaag te vermijden zette Léopold in de laatste minuten alles op alles. Het was voor Dragons nog even alle hens aan dek toen Nicolas della Torre met een gele kaart naar de strafbank moest, maar verder dan de aansluitingstreffer via Tom Boon kwam de leider niet: 3-2.