Dragons bijt voor het tweede jaar op rij de tanden stuk op Gantoise: “Geen schande, we verliezen van een beter team”

Hockey eredivisie vrouwenDe vrouwen van Dragons zijn er in Louvain-la-Neuve niet in geslaagd om hun club, na 1994, een tweede titel te schenken. Net als vorig jaar bleek Gantoise een te sterke opponent. “Dat moeten we gewoon eerlijk toegeven, Gantoise was in beide cirkels beter”, aldus Dragons-coach Rob Justus.

Zaterdag in het eerste van twee duels kwam Dragons 0-3 achter tegen Gantoise, maar een doelpunt van Delphine Mariën in de tweede helft zorgde met het oog op match nummer twee toch nog voor een sprankel hoop. Om nog kans op succes te hebben was het voor de meisjes uit Brasschaat vooral belangrijk om in het tweede treffen als eerste te scoren. Dat lukte echter niet. Reeds in de elfde minuut kreeg Gantoise een stroke: Ambre Ballenghien passeerde doelvrouw Roos Knijff. Voor Dragons betekende dat doelpunt het begin van het einde. Alix Gerniers en nog eens Ambre Ballenghien zorgden uiteindelijk voor 3-0-eindcijfers.

“Na de 3-1-nederlaag van zaterdag was het belangrijk om in de tweede wedstrijd als eerste te scoren”, aldus Dragons-coach Rob Justus. “Die stroke voor Gantoise bracht ons al snel in problemen. Op dat moment moet je drie doelpunten maken en rest er nog slechts een sprankeltje hoop. Toen het tweede doelpunt voor Gantoise viel, weet je dat het klaar was. Gantoise heeft gewoon een heel sterk team. Om tegen hen iets te rapen moet alles perfect zijn. Ik heb geen probleem om toe te geven dat wij niet goed genoeg waren. Ik vond ons in de tweede wedstrijd wel beter hockeyen dan zaterdag.”

Voornaamste uitdager

Voor het tweede jaar op rij verovert Dragons zilver in het kampioenschap. “En daar moeten we trots op zijn”, aldus Justus. “Niet vergeten dat met Valerie Magis een belangrijke schakel ontbrak. Gantoise moest het zonder Stephanie Vanden Borre doen, maar ik denk dat de inbreng van Valerie bij ons belangrijker is. Mijn groep heeft jaar na jaar stappen gezet. Voor de tweede keer staan we in de play-offfinale en vorige maand grepen we in Italië de Europacup II. Dat zijn toch mooie momenten.”

Het is duidelijk: Justus wil ook volgend seizoen met Dragons de voornaamste uitdager van Gantoise blijven. “Het blijft inderdaad een hele uitdaging om onze voet naast het beste team van België te zetten”, zegt Justus. “Volgend seizoen gaan we weer keihard aan de slag.”

