Dragan Tomic viert landstitel RSCA Futsal met honderdste goal: “Zeven minuten volstonden om de titel te pakken”

Wielrennen profs Milan Menten trekt voor het eerst naar het Critérium du Dauphiné: “Niet echt voor spurters, maar ik pik mijn ritje toch uit”

Milan Menten (Lotto-Dstny) is aan een boerenjaar bezig. De Bilzenaar won dit jaar al één keer en hij stond al zes keer op het podium. Hij schreef op zijn erelijst ook nog eens tien toptienplaatsen bij. Puik werk dus van de snelle man die zondag voor het eerst aan de start van het Critérium du Dauphiné staat. “Ik kijk er naar uit, ook al is niet echt een rittenkoers voor spurters. Ik reed dit jaar al Catalonië, maar dit lijkt me toch een trapje hoger”, vertelt hij.