Dragan Tomic trekt Halle-Gooik over de streep na spetterende halve finale tegen Real Herentals

Ommekeer

Na de herneming kwam de kentering. De Bail lukte de aansluitingstreffer. In een zeer hoogstaande topper kregen beide ploegen kansen, maar nu was het Halle-Gooik dat efficiënter was. Roninho en Tomic brachten de bezoekers 3-4 voor. Toch bleef de spanning. Bilal Bouri bracht de bordjes weer op gelijke hoogte. Die score wijzigde niet meer, zodat er twee verlengingen kwamen. In die extra tijd scoorden Diogo (2) en Tomic de verlossende doelpunten voor de leider. Laatstgenoemde was de man van de match. “Ik kan me voorstellen dat het voor de neutrale toeschouwer een zeer leuke halve finale was. Ons spel was veel beter dan in de kwartfinales tegen Hasselt. Dat was ook nodig, want Herentals heeft ons echt tot het uiterste gedwongen. Hoewel we bij de rust tegen een 3-1-achterstand aankeken, heeft de coach niets extra gezegd. In de eerste helft hadden we immers genoeg kansen gekregen om het vroegtijdig af te maken, maar we scoorden gewoon te weinig. Dat liep beter na de herneming. We weten nu in ieder geval dat we volgende vrijdag alles moeten geven in de return. Bij winst zitten we in de finale.”