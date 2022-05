Dragan Tomic schiet Halle-Gooik tegen Herentals naar de finale: “Deze play-offs zijn de mijne”

Halle-Gooik begon tegen Real Herentals uitstekend aan de tweede halve finale. Tomic – wie anders – trof al na twee minuten raak, toen hij een hoekschop van Grello in doel devieerde. De competitieleider kreeg nog enkele kansen, maar verzuimde om de voorsprong verder uit te diepen. Herentals kwam weer helemaal in de match en was zelfs even de betere ploeg. Doelman Cristiano, goed gesteund door zijn defensie, moest de meubelen redden. Op slag van rust bracht Tomic de bezoekers een tweede klap toe, nadat hij een tienmeter keurig voorbij doelman Talhaoui had getrapt. In het begin van de tweede helft bleef de dreiging van Herentals aanwezig. In de tweeëndertigste minuut viel de match in een definitieve plooi. De Bail en Grello scoorden in dezelfde minuut. Telkens na een assist van Tomic. In de slotfase dikten Keko en De Bail nog aan tot 6-0, maar dat was louter voor de statistieken.

Mister play-offs

Dragan Tomic was de grote uitblinker in deze halve finales. In Herentals scoorde hij drie keer en gaf hij één assist. In de return trof hij twee keer raak en gaf hij twee assists. “Deze play-offs zijn de mijne. Ik voel me gewoon goed in mijn vel. Op zich maakt het mij niet veel uit of ik aangever of afwerker ben, als we maar winnen. Door corona konden we de voorbije twee jaar geen competities afwerken. Nu wil ik absoluut prijzen pakken. De beker hebben we al op zak. In de play-offs zijn we na drie jaar eindelijk weer finalist. Vrijdag openen we die finale in Antwerpen. Uiteraard wordt dat een nieuwe zware uitdaging. Antwerpen beschikt over een uitstekend team, zodat we andermaal ons beste niveau moeten halen. Het feit dat ik me thuis voel bij de club, vertaalde zich deze week in een nieuw contract. Ook de komende twee jaar zal ik de clubkleuren verdedigen.”