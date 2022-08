Dragan Tomic en Franco Jelovcic zijn Balkanroutiniers bij RSCA Futsal: “Deze ploeg mag zich geen limieten opleggen”

Futsal eerste nationaleDe spelersgroep van RSCA Futsal verblijft dezer dagen in Afyonkarahisar. Op Turkse bodem werkt men aan de automatismen, waarop er de komende maanden kan gebouwd worden. Dragan Tomic en Franco Jelovcic komen uit ex-Joegoslavië. De eerste is Serviër, de tweede Kroaat. Het broederpaar moet met hun ervaring RSCA mee over de streep trekken.

Hoe moeilijk is het om jaar na jaar de familie achter te laten en de boterham te verdienen in een vreemd land?

Franco Jelovcic: “Je moet dat in een juiste context plaatsen. Het is best lastig om je familie achter te laten in de wetenschap dat je ze pas maanden nadien opnieuw zult kunnen begroeten. Daar moet ik niet flauw over doen. De voorbije jaren speelde ik in Italië en België. In normale omstandigheden zie ik mijn vrienden twee keer per jaar: tijdens de grote vakantie en tijdens de winterstop. Soms is die winterbreak echter zo kort dat het de moeite niet loont om terug te keren naar Kroatië. Een andere keer gooit corona roet in het eten. Gelukkig leef ik hier samen met mijn vrouw en zoon. Hij wordt deze winter drie jaar. Ik kan trouwens verklappen dat hij er een broertje bij zal krijgen.”

Dragan Tomic: “Ik ben al zeven jaar ‘weg’ uit Servië. Eerst voetbalde ik vier seizoenen in Libanon. Nu ben ik aan mijn derde campagne in jullie land bezig. In het begin toen ik hier aankwam, was het lastig. Rondom mij zag ik enkel Brazilianen die Portugees praatten. Ik spreek behoorlijk Engels, maar was er niets mee. De eerste zes maanden waren echt zwaar. De komst van Jovan Lazarevic maakte het wat makkelijker voor mij. Van de ene dag op de andere had ik een aanspreekpunt. Je wordt die situatie gewoon. Ik versta intussen al de basisbegrippen in het Portugees. Bovendien woon ik hier samen met Tatiana. We stapten deze zomer in het huwelijksbootje. Nu kunnen we aan kindjes beginnen. Schrijf maar op dat Lieven (Tomic doelt op manager Lieven Baert, red.) me kortelings een groter appartement mag bezorgen (lacht hartelijk).”

Franco Jelovcic: “We hebben beiden een andere nationaliteit, maar spreken quasi dezelfde taal. Dat is een groot pluspunt. Bovendien wonen we in hetzelfde flatgebouw. ’s Avonds kunnen we al gemakkelijker bij elkaar eens over de vloer komen. Ik heb misschien het voordeel gehad dat ik in Kroatië al samenspeelde met Brazilianen. De voetbaltermen waren me al bekend.”

Franco Jelovcic (l) en Dragan Tomic in het hotel op weg naar de training. Begeleider Marc Laroy volgt trouw. © RV

Is het leven in ons land anders dan in jullie thuisland?

Dragan Tomic: “Uiteraard is het leven in beide landen verschillend. Het merkwaardige is dat ik in Servië altijd vakantie heb. Ik kom er steeds in een ongedwongen sfeer terecht. Als ik in België verblijf, weet ik dat het is om te werken. Gelukkig doe ik mijn werk graag, ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Dat neemt niet weg dat ik steeds in een professioneel midden verkeer.”

Franco Jelovcic: “De cultuur in Kroatië is anders dan in België. In Split of Zagreb komen de mensen naar buiten om eens een koffietje te drinken. Hier gaan mensen intiemer gezellig op restaurant. Elkeen zit dan aan zijn tafeltje, maar er is minder contact met de andere mensen aan andere tafels. In de wintermaanden moet je na zes uur ’s avonds niet meer buitenkomen. Op wat horeca na is alles dan dicht. In Kroatië leven de straten dan nog”

Dragan Tomic: “Jullie zeggen niet veel (lacht). De cultuurverschillen zijn er wel degelijk. In Servië ‘vecht’ iedereen om te zorgen voor een goed leven voor het gezin. Als de familie blij is, is het goed. België is een goed georganiseerd land en dat maakt het dan weer aangenaam en comfortabel om in te leven.”

Dragan Tomic traint stevig in de fitness. © RV

Wat verwachten jullie van de komende competitie?

Dragan Tomic: “We verblijven nu in Turkije om het kampioenschap verder voor te bereiden. Tot nu toe verliep de voorbereiding helemaal naar wens. In de oefenmatchen lieten we al goede zaken zien. Reken er maar stellig op dat we tegen 2 september klaar zullen zijn. Ook dit RSCA wil voor de dubbel gaan.”

Franco Jelovcic: “Ik treed Dragan bij. Meer zelfs, waarom zouden we Europees geen belangrijke rol kunnen spelen. Deze ploeg mag zich geen limieten opleggen. We hoeven niet langer van andere (top)teams schrik te hebben. Met de komst van Roncaglio, Fits en Rescia hebben we drie internationale kleppers extra in onze rangen. Deze kern mag echt wel ambitie tonen.”

Franco Jelovcic stelt dat hij fysiek al goed op punt staat. © RV