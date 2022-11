Doublure Naim Van Attenhoven pakt met Ninove eerste punt in zes matchen: “Hadden het lastig na gelijkmaker”

Voetbal Eerste nationaleNinove heeft zijn eerste punt in zes wedstrijden gepakt. De jongens van coach Haydock speelden een meer dan degelijke eerste helft en klommen net voor de rust op voorsprong. Na de koffie slikte de thuisploeg al snel een tegengoal en was het opnieuw alle hens aan dek bij Ninove. Een driepunter was welgekomen op De Kloppers, maar een draw was het verdict. Gelukkig voor Ninove pakte van de staartploegen enkel Rupel Boom de volle buit.

In tegenstelling tot vorige week stond dit keer tweede doelman Naim Van Attenhoven tussen de Ninoofse palen. Eerste doelman Kevin Van Den Noortgaete komt immers voor de jaarwisseling niet in actie en Jari Jacobs, die de voorbije twee wedstrijden tussen de palen stond, was out met buikgriep. De doelman van de nationale ploeg van Niger, Van Attenhoven, mocht daarom als sluitstuk fungeren. “Mogelijk dachten sommigen dat ik vorige week al zou spelen, maar de coach wou Jari absoluut dat vertrouwen geven. Deze week vertrek ik al opnieuw op stage met Niger en kan ik dus volgens week niet in doel staan. Ik geef toe dat ik zowat 50% van de tijd aan de slag ben met mijn land, maar helaas moeten we alle interlands voor het WK afwerken en dat maakt het zo intensief”, legt Van Attenhoven uit.

De bezoekers zorgden op De Kloppers voor het eerste gevaar via een actie van Claes. Aan de overzijde roerde Bob Straetman zich. De centrumspits zette voor op Bael, die net niet bij de bal kon. Zelf knalde hij even later naast. Na een voorzet van Matterne hobbelde de poging van Yagan voor Tienen via een carambole naast. Ninove kende pech nadat een voorzetchot van Grancea op de paal strandde, maar ook de Suikerjongens viseerden via Yagan het doelhout. Even voor de rust bracht Staetman Ninove op voorsprong, maar al bij al stond de 1-0 maar kort op het bord. Na rust anticipeerde Van Attenhoven goed toen Yagan een bal van Claes op de slof nam. Het Ninoofse sluitstuk klemde ook een poging van Bogaerts, maar was kansloos toen Saidi een voorzet van Claes wel heel makkelijk binnenprikte. Ninove zakte weg, maar een actie van Yagan leverde niets op en Bogaerts mikte hoog over.

“We wilden absoluut een driepunter pakken, maar achteraf moeten we toegeven dat dit gelijkspel een terecht resultaat is. Zeker na de gelijkmaker hadden we het lastig en werd Tienen de betere ploeg”, gaf Van Attenhoven toe.

KVK Ninove: Van Attenhoven, Polizzi F., Djoum, Hertveldt, Deryck (70’ Romero), Grancea (72’ Nzembele), Straetman, Geenens, De Backer, Tshimanga, Bael.

KVK Tienen: Bouzian, Bergiers, Meeus, Vanwesemael, Yagan, Bracké, Claes, Bogaerts, Matterne, Bentayedb, Kempeneers.

Doelpunten: 43’ Straetman (1-0), 55’ Saidi (1-1)