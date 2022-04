Gezien er op Ter Schueren al in de vooravond werd gespeeld, kon een lange feestavond ingezet worden. Ook voorzitter Philip Carron genoot met volle teugen van het succes van zijn team. “We halen eindelijk onze slag thuis”, glundert Philip Carron, die al vijftien jaar voorzitter is van de Beverse groen-witten. “Vorig seizoen waren we met een 15 op 15 van wal gestoken maar werd corona de spelbreker van dienst. Dit seizoen werd voor ons dus het jaar van de waarheid en wilden we absoluut opnieuw onze plaats in tweede provinciale opeisen. We vertoefden zeven jaar in derde provinciale en wilden absoluut terug die poort naar tweede provinciale inbeuken. Tijdens onze vorige passage in tweede provinciale konden we er acht seizoenen onze tenten opslaan want dat is absoluut de reeks waarin Dosko Beveren thuishoort.”

Uitstekende mix

“Het succes van dit Dosko Beveren is dat wij blijven de kaart van de jeugd trekken. We hebben een uitstekende jeugdwerking en onze eigen jongeren krijgen in het eerste elftal volop speelkansen. We hadden dit seizoen wekelijks een zevental eigen jeugdspelers in onze basiself, aangevuld door een viertal anciens als Yentl Tanghe, Joachim Vercouter, Karel Vandewalle en Davy Ghekiere. Een ideale mix van jeugdig talent en ervaring en dit onder de deskundige leiding van onze jonge trainer Tim Langeraet. Achterin konden we rekenen op een prima doelman Gregory Anne en voorin scoorden onze goalgetters Sven Lugghe en Yentl Tanghe beiden 23 keer. In elke gespeelde match vonden we de weg naar de netten en we hebben nu zeventien zeges op rij bij elkaar gespeeld. Onze spelers willen, ondanks de reeds veroverde titel, voor een 20 op 20 gaan.”

Feestelijk jaar

“Ons kampioenenfeest zal plaatsvinden op 7 mei en dat wordt een superfeest. De club bestaat 75 jaar, ikzelf ben vijftien jaar voorzitter en Tim Langeraet is hier nu vijf jaar hoofdtrainer. Genoeg redenen om dat allemaal te koppelen aan onze kampioenenploeg. Naar volgend seizoen toe is de ploeg alvast al gevormd. Haast alle spelers blijven aan boord, een werd een viertal nieuwe spelers aangetrokken en onze coach blijft op post. Dit Dosko Beveren wil de komende jaren in elk geval een vaste waarde worden in tweede provinciale met een blijvend hoofdaccent op onze eigen jeugd want daar zijn we echt fier op!”