Dorien Cuypers en Annouck Meys winnen Padel Masters, net niet voor Bram Coene en Joris De Weerdt

Dorien Cuypers en Annouck Meys vormen sinds dit seizoen een vast duo op de Belgische padelcourts en die samenwerking werd meteen al beklonken met een zege op de Padel Masters. Op het BK in Gent werden Cuypers en Meys in juni in halve finale gestuit door An-Sophie Mestach en Astrid Dierckx, maar daarna volgden nog wel knappe overwinningen op de P500-toernooien van Mol en Stepp.

Op de banen van Arenal Brugge versloegen Cuypers en Meys zaterdag in kwartfinale Jana Bonnarens en Axana Mareen met 6-4, 6-1 en zondagochtend werd het in een honderd procent Forest Hills-duel in halve finale een 6-3, 4-6, 6-2-overwinning tegen Evelyne Dom en Michelle Van Mol.

Opponenten in finale werden Elyne Boeykens en Babette Wyckaert, die in halve finale met 6-3, 6-3 de maat namen van Sofie Oyen en Justine Pysson. Na twee zeer evenwichtige sets mochten Cuypers en Meys juichen: 7-5, 7-5. Bij 7-5, 5-4 lieten Cuypers en Meys bij een ‘Golden Point’ een matchbal onbenut, maar twee games later was de Masters-overwinning wel een feit.

Coene en De Weerdt: spectaculair

Bij de mannen moesten Bram Coene en Joris De Weerdt in kwartfinale stevig knokken om in een Antwerps onderonsje voorbij Dennis Mertens en Alain Sassen te geraken (6-3, 7-6). In halve finale ging het een stuk vlotter tegen Thomas Deschamps en Ief Nollet: 6-2, 6-1 en voor het tweede jaar op rij stonden Coene en De Weerdt in de finale van de Cupra Padel Masters. Voor de tweede keer ook moest het Antwerpse duo het opnemen tegen de ijzersterke Waal Clément Geens. Vorig jaar speelde Geens aan de zijde van François Gardier en verloren Coene en De Weerdt met 0-6, 6-4, 6-2. Deze keer was Jérôme Peeters de partner van Geens. Na een meer dan twee uur durende wedstrijd met tal van boeiende slagwisselingen moesten Coene en De Weerdt in de tiebreak van de derde set de titel aan Geens en Peeters laten: 6-3, 3-6, 7-6. Promotie voor het Belgische padel was de finale alleszins.