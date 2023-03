Dorian Marchant met Okapi vlot voorbij Den Helder: “Joshua Price kon niet afgestopt worden”

VOLLEYBAL - CHAMPIONS PLAY-OFFS Basil Dermaux leidt Menen naar winst tegen Aalst: “In winnende flow geraken en vertrouwen opdoen”

Net als in de reguliere competitie werd de thuiswedstrijd van Decospan Menen tegen Lindemans Aalst beslist met het kleinste verschil in de tiebreak. Dit keer was het de grensploeg die aan het langste eind trok en zo zijn eerste zege in de Champions play-offs boekte (15-25, 25-23, 25-14, 23-25 en 15-13).