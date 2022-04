Dorian Marchant met Okapi Aalst tegen BAL: “Geen redenen om uit te bollen”

Yannick Laleman en Oudenburg azen na straffe reeks op een eindronde­tic­ket: “Hebben het momentum mee”

“We willen dolgraag meespelen in de eindronde, maar we staan wel voor een moeilijke opdracht”, beseft Yannick Laleman. “Leider Koekelare, dat vijf punten meer telt dan ons, komt dit weekend immers op bezoek bij ons. Ze zijn nog volop in de running voor de titel, want eerste achtervolger Jong Male hijgt met slechts één punt achterstand hete adem in hun nek. Dat wordt een match waarin aan beide kanten weinig cadeautjes zullen worden uitgedeeld. Voor de oog van onze supporters, die opnieuw een sfeeractie op poten hebben gezet, hopen we dat we de gedoodverfde titelfavoriet een hak kunnen zetten. In de heenronde wisten ze ons met een droge 3-0 te kloppen, wat vooralsnog onze enige match dit seizoen is waarin we niet konden scoren. We zijn uit op revanche.”

15:22