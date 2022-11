Dorian Marchant met Okapi Aalst op kop na vijf op vijf: “Nu gaan we voor Elite Golden”

Basketbal BNXT-LeagueOkapi Aalst heeft bij Brussels een vijfde zege op rij behaald en nestelt zich steviger in de top vijf. Okapi trok de 68-78-overwinning knokkend voor elkaar uit de brand. “Het typeert deze ploeg”, zegt uitblinker Dorian Marchant. “Dit is veruit de plezantste ploeg waarin ik ooit al speelde.”

De BNXT-seizoensrevelatie komt uit Aalst. Okapi kwam in Neder-over-Heembeek op voorsprong via captain Maras. De thuisploeg nam heel even over, maar onder impuls van Popovic (10), Maras (17 rbs, 10 ptn), Walker (27) en een ontketende Marchant (17) stond het na acht minuten al 9-25.

“Het loopt als een trein”, meent Dorian Marchant. “We namen een blitzstart. Alle shots vielen binnen. Daarna viel het wel even stil.”

De forward verwijst naar het derde kwart waarin de hoofdstedelingen terugvochten. Tot tweemaal toe naderde Brussels tot op drie punten (47-50). “Dichter raakten ze niet en ook dat is een pluim die we op onze hoed kunnen steken”, rammelt Marchant door. “Er zullen altijd wel werkpunten zijn. Maar niemand had verwacht dat het zo’n vaart zou lopen.”

Zelfs ex-coach Jaumin moest toegeven dat Aalst bijzonder goed draait. Intussen heeft Okapi vijf zeges op rij en staat het, al is het maar voor even, helemaal op kop van het klassement.

Wolk

“We leven op een wolk en willen deze streak zo lang mogelijk volhouden”, lacht Marchant. “Had je voor het seizoen gezegd dat we vijf keer in het hele seizoen zouden winnen, had niemand je geloofd. Natuurlijk gaan we nu vol voor de Elite Golden, maar het blijft moeilijk in te schatten. Er is heel veel gedoe rond Aalst. Laten we dat relativeren en gewoon hard blijven verder werken.”

Het is toch speciaal. Zo’n jonge ploeg met zo’n prestaties én die bovendien zo goed aan elkaar hangt. Op én naast het terrein.“Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid, zowel defensief als offensief”, meent Marchant. “We lachen samen en er zijn geen individualisten. Met deze mannen aan mijn zijde, ga ik naar de oorlog. We bewezen in het eerste kwart dat het met mooi basketbal kan. Het kan net zo goed door hard te verdedigen. De manier waarop is niet belangrijk. Deze ploeg is veruit de plezantste waarin ik ooit heb gespeeld”, besluit Marchant.

Quarters: 18-25; 32-42; 51-56; 68-78

