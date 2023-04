Dorian Marchant met Okapi Aalst door het oog van de naald in Den Helder: “Moeilijk gaat ook”

Basketbal BNXT LeagueVeel overschot had Okapi Aalst in Den Helder niet, maar de drie punten zijn binnen en dat is het belangrijkste voor de ploeg. Niets liet nochtans vermoeden dat de ploeg een moeilijke avond zou beleven in de kop van Noord-Holland. Na de rust sputterde de motor zelfs even en moest een scheve situatie worden rechtgezet. Met succes.