Dorian Marchant loodst Okapi Aalst voorbij opzittend Antwerp Giants: “Fantastisch gevoel”

“Heerlijk, ik heb er niet veel woorden voor”, kijkt Dorian Marchant voor zich uit. Het dringt langzaam door bij de Antwerpenaar wat Okapi net voor elkaar heeft gekregen.

Na de ruime 74-93 zege op Charleroi met de Aalsterse youngsters als exponent, leek Okapi door te stomen tegen de Giants. De Sinjoren openden de score, maar zagen dan Okapi overnemen (9-2). Aalst werkte secuur af en nam een dubbele bonus (20-10). Een dipje in het tweede kwart (25-24) werd vakkundig tenietgedaan (38-31).

“We vonden niet echt een antwoord op hun switching defense”, geeft Marchant toe. “We moesten een hele wedstrijd lang zoeken.”

Nagelbijten

Aalst kende een tweede dip na rust (51-62), maar plooide weer niet. Onder impuls van een bemoedigend en luidruchtig publiek, remonteerde Okapi Giants andermaal. In een beklijvend slot gingen vingernagels tegen de grond, draaiden pacemakers overuren. De clash had alle ingrediënten van een leuke sportwedstrijd, ongeacht voor wie je supportert. Wat de uitkomst ook is: voor zo’n wedstrijden kom je je zetel uit.

“Ik had zelf niet veel geloof meer op een gegeven moment”, zegt Marchant. “Maar we hadden al eens karakter getoond en vandaag doen we het terug puur op grinta. Het was niet altijd mooi, maar zeker wel effectief. Uiteindelijk werd Giants ook meer vermoeid zodat wij iets makkelijker konden scoren en we onszelf opnieuw in de match konden knokken. Hoewel iedereen er compleet doorzat, was het de sleutel om te blijven gaan. Ik ben enorm gelukkig met dit resultaat.”

“Het geeft een fantastisch gevoel”, vult ploegmaat Nik Popovic aan. “Zo wil ik me vaker voelen. Het was een zware wedstrijd die goed over en weer ging. Op het einde was er geen paniek. We bleven combineren, de coach hield ons rustig. We bleven het gameplan goed uitvoeren. Op deze manier moeten we verder blijven werken. Er is geen reden om te gaan zweven, maar we gaan er wel even van genieten.”

Quarters: 25-14; 41-35; 51-62; 78-76