Dorian Marchant kijkt reikhalzend uit naar eerste competitietreffen met Okapi Aalst: “We gaan ons smijten”

Het duel Bergen-Aalst gaat de geschiedenisboeken in. Nooit eerder opende Okapi immers zo laat de competitie. Nooit eerder kreeg Okapi zo veel tijd om zich voor te bereiden. “We hebben een goede voorbereiding achter de rug, maar enkel de match van zondag telt”, zegt Dorian Marchant. “Bergen heeft tegen Oostende bewezen uit het goede hout te zijn gesneden. Na maanden wachten willen we ons honderd procent smijten.”

“Hopelijk zijn we niet te enthousiast en spelen de zenuwen ons niet te veel parten. Competitie blijft anders dan een oefenpartij en het is lang geleden dat we die spanning nog eens aan den lijve ondervonden. Er is veel ervaring in de ploeg. Dat kan goed uitdraaien om onze cool te bewaren.”

Ploeg op scherp

Mentaal lijkt niemand bij Okapi uit het lood te slaan. Lichamelijk steken hier en daar wat kwaaltjes de kop op, maar enkel Kuta (knie) zit in de ziekenboeg. “Ik had al enkele weken wat last in de rug en tegen Charleroi voelde ik dat het niet helemaal meer goed zat”, verduidelijkt Marchant. “De clubdokter maakte deze week alles los en ik raak speelklaar tegen Bergen. We hebben al heel hard gewerkt met viermaal per week fitness, loopdrills en daarnaast de groepstrainingen. De kalender na Nieuwjaar oogt druk, maar liever te veel dan te weinig wedstrijden. Hopelijk kunnen we de vruchten plukken van ons harde trainingswerk.”

“Coach Defraigne denkt tactisch enkele stappen verder dan ons”, gaat de 27-jarige forward voort. “Van september tot nu zijn we al heel veel verbeterd. Als ploeg scoren we veel korven, offensief maak ik me weinig zorgen. Tegen Leuven gaven we echter te veel punten weg. We moeten opletten dat we de tegenstanders niet te veel laten scoren. Na analyse was dat tegen Charleroi al veel beter.”

Quote Net zoals tegen Charleroi moeten we ook tegen de betere ploegen onze wil kunnen opleggen, dankzij een goede defense. Dorian Marchant

“Er is een spreekwoord dat zegt offense wins games, defense wins championships. Als je goed verdedigt, creëer je makkelijkere shots. Net zoals tegen Charleroi, moeten we ook tegen de betere ploegen onze wil kunnen opleggen, dankzij een goede defense. De wil om ons zondag te tonen is alom aanwezig”, besluit Marchant. “Hopelijk volgt daar winst uit.”

Lees ook: basketbal in de Euromillions League