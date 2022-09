Dorian Dessoleil is niet meer weg te denken uit de basisploeg van KV Kortrijk: “Het voetbalplezier teruggevonden”

Kersvers T1 Adnan Custovic zat Am Kehrweg voor het eerst op de bank als hoofdtrainer van KV Kortrijk. De Bosniër miste zijn start niet, want KVK won met het kleinste verschil. “Een deugddoende overwinning”, aldus Dorian Dessoleil. “De coach had een plan en wij voerden het perfect uit. Het was een immens belangrijke wedstrijd, want we stonden er niet goed voor in het klassement. Het was een ware zespuntenmatch. Het doelpunt van Dylan (Mbayo, red.) zorgde voor een grote ontlading. Ik was door het dolle heen.”