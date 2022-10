Dorian Dessoleil en KV Kortrijk pakken een schamele 11 op 42: “Er is nog geen degradatiestress”

KV Kortrijk speelde dinsdagavond een uitstekende tweede helft op het veld van Charleroi en begon met veel goede moed aan de wedstrijd tegen Westerlo. De Kerels schoten ook prima uit de startblokken, maar een domme rode kaart van Gueye deed hen de das om. “Deze nederlaag doet pijn”, vertelt Dessoleil. “We hebben een kwalitatieve groep, maar tegenwoordig zit alles wat tegen. De rode kaart van Gueye was een kantelpunt. We creëerden wel nog enkele mooie doelkansen, maar met tien tegen elf is het moeilijk om een match te winnen.”

Ondanks de nederlaag is Dessoleil opvallend positief. “Ik denk dat we een goede wedstrijd spelen", weet hij. “Tot de rode kaart monopoliseerden we het balbezit, lieten we de bal vlot van voet tot voet gaan en wonnen we ieder duel. Na het openingsdoelpunt namen we de wedstrijd opnieuw in handen. Het is jammer dat de vrije trap van Keita uiteen spatte op de paal. Het tweede tegendoelpunt was vermijdbaar. Maar 0-1 of 0-2 wat maakt het uit, je blijft met lege handen achter.”

Dessoleil verscheen zaterdagmiddag opnieuw aan de aftrap. Tegen zijn ex-ploeg Charleroi was hij ziek. De 90 minuten volmaken, zat er evenwel niet in. “Ik voelde dat ik wat op mijn adem begon te trappen en daarom werd ik vroegtijdig naar de kant gehaald. Ik had de wedstrijd wel kunnen afhaspelen, maar ik geloofde nog in een puntendeling en met Silva kon de coach een frisse pion inbrengen.”

Cercle Brugge

Komend weekend kijkt KV Kortrijk een Cercle Brugge in bloedvorm in de ogen. De Vereniging pakte 12 op 15 onder coach Miron Muslic. “Cercle is inderdaad een goede ploeg, maar wij zijn eveneens een uitstekend elftal en moeten de drie punten thuishouden. Ik heb nog geen degradatiestress, want het seizoen is nog lang. Het geluk staat gewoon niet aan onze kant, maar het is aan ons om het tij te keren. We moeten blijven hard werken en dan komt alles wel goed.”

