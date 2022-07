Dorian Dessoleil debuteert met zege bij KV Kortrijk: “Ik ben blij met mijn keuze”

De troepen van Karim Belhocine weten eindelijk nog eens wat winnen is. Het was de eerste overwinning voor de West-Vlamingen sinds 19 februari 2022. De Kerels versloegen toen aartsrivaal Zulte Waregem met forfaitcijfers. Nochtans had Kortrijk het erg moeilijk tegen een stug Seraing, maar de Metallo’s waren onmondig en misten zelfs een strafschop. Elisor ging over het been van nieuwkomer Dorian Dessoleil en na een VAR-interventie mocht de spits van Seraing het proberen vanaf de stip. Maar KVK-goalie Ilic pakte uit met een prima parade en hield zijn ploeg - nog maar eens - recht. “Ik vond het een twijfelgeval”, weet Dessoleil. “Er zijn scheidsrechters die hem fluiten, maar ik deed weinig verkeerd.”

“De overwinning was vandaag het belangrijkste. Na de rode kaart van Amine (Benchaib ,red.) hadden we het moeilijk, maar we konden de nul op het bord houden. Het spel was inderdaad niet denderend, maar het resultaat mag er zijn. Ik ben nog niet honderd procent fit, maar op zich ben ik wel tevreden over mijn partij. Ik scoorde ook nog eens, maar blijkbaar was het buitenspel. Ik baalde, want ik wou de supporters nog eens zien juichen.”

Deugddoende overwinning

De drie punten geven Kortrijk wat ademruimte en dat beseft de 29-jarige centrale verdediger ook. “Er zijn dit jaar drie dalers en daarom was deze wedstrijd erg belangrijk. We hebben onze job gedaan. We hadden het zeker niet gemakkelijk vandaag, want Seraing zette goed druk en was een paar keer erg gevaarlijk.”

Geen spijt

Dessoleil kwam pas woensdag op huurbasis over van Royal Antwerp FC - waar hij overbodig was. “Ik ben blij met mijn keuze”, vertelt hij. Ik had meerdere aanbiedingen op zak, maar ik voelde me hier meteen thuis. Samen met Kristof (D’Haene, red.) moet ik de talentvolle jongeren ondersteunen. Met mijn ervaring kan ik dit seizoen een cruciale rol spelen.”

