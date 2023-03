Doran Mertens loodst EEG naar verlengd verblijf in derde nationale: “Nog twee keer winnen moet volstaan”

Vooral bij KVV Zelzate stond Mertens, accountmanager in online marketing, garant voor doelpunten. Bij EEG moest hij het vertrek van Vincent Deleenheer opvangen. Iets wat pas de laatste weken lukt. Uit bij Stekene (0-1-winst) kwam hij weer in de basiself van trainer Steven Huysveld. In de thuismatchen tegen Roeselare-Daisel, Aalter en Rumbeke vond hij telkens twee keer de weg naar doel. Zodat hij op dit ogenblik aan acht goals zit.

“Een hamstringletsel speelde me lang parten”, verklaart Mertens z’n lastige heenronde. “Daarna was het wachten op een nieuwe kans. Op Stekene ben ik in de ploeg gekomen en greep ik mijn kans. De voorbije zeven weken pakten we heel wat punten. Inderdaad, net op tijd om afstand te nemen van de bedreigde ploegen. Over rechtstreekse degradatie hoeven we ons, denk ik, geen zorgen meer te maken. Dankzij de 3-2-winst zetten we vorige zondag Rumbeke op tien punten. En er zijn maar vijftien punten meer te verdienen.”

Naar Destelbergen

Zondag trekt EEG naar Wielsbeke, een ploeg die eveneens 29 punten telt, maar één wedstrijd meer won. “Ik denk dat we nog twee matchen moeten winnen om zeker te zijn dat we niet op de barrageplaats eindigen”, becijfert Mertens. “Inderdaad, de thuismatch tegen Drongen de avond voor de Ronde van Vlaanderen kan cruciaal worden. Als we die partij winnen, wordt het een heel feestelijk weekend.”

EEG ontvangt ook nog Hogerop Kalken. In het slot van de competitie trekken de blauw-witten naar de kandidaat-kampioenen Overijse en Voorde-Appelterre. Voor Mertens worden dat de laatste opdrachten in EEG-shirt. “Volgend seizoen keer ik terug naar mijn moederclub FC Destelbergen”, blikt Mertens vooruit. “Met Destelbergen heb ik altijd een link gehad. Het zou best kunnen dat ik daar mijn carrière afsluit. Ik begon er te voetballen, mijn vader Marc was er speler-trainer. Het enige wat hij nu nog doet in het voetbal is naar mijn matchen komen kijken. Over enkele maanden verhuizen mijn ouders naar Portugal.”

