Doorzetter Tibo Colson wint zijn eerste proftoernooi in Mozambique: “Dit doet enorm veel deugd”

Bij de junioren bereikte hij de 53ste plaats op de wereldranglijst, maar einde 2017 moest Tibo Colson op 17-jarige leeftijd door aanhoudende knieproblemen dat circuit vaarwel zeggen. De problemen sleepten aan: in 2018 werd hij geopereerd, de comeback verliep zeer moeizaam. Dit jaar kon Colson wel een reeks toernooien op het ITF-profcircuit afwerken. In Maputo speelde hij zijn twintigste toernooi van het seizoen. “De knieblessure is nu volledig onder controle”, aldus Colson. “Ik heb wel nog veel last aan de scheenbenen. Zonder pijnstillers tennissen gaat niet. Ik probeer het enkel- en dubbelspel te combineren (in Maputo speelde Colson ook de finale van het dubbelspel, red.), maar dat lukt niet altijd. De belasting ligt soms nog te hoog.”

Winst tegen Zuid-Afrikaan

Op het 15.000 dollar-toernooi in Mozambique mocht Colson (ATP 847), die als vierde reekshoofd startte, voor het eerst aantreden in de finale op een 15.000 dollar-toernooi. Die eerste eindstrijd werd meteen ook een triomf. In finale versloeg hij de Zuid-Afrikaan Dylan Salton (ATP 1.980) met 6-3, 6-3. In de tweede set zette Colson een 0-3-achterstand recht. “Ik verloor de voorbije weken dikwijls in kwartfinale na een spannende driesetter”, zegt Colson. “Het was frustrerend om nooit verder te geraken, maar het gaf me wel vertrouwen. Ik voelde me beter worden en besefte dat het een kwestie van tijd was om matchen te winnen. Deze titel doet natuurlijk enorm veel deugd. Over mijn niveau ben ik nochtans nog niet honderd procent tevreden.”

Tennissen in Mozambique is in ieder geval niet alledaags. “Het viel in Maputo allemaal veel beter mee dan verwacht”, aldus Colson. “Het hotel is zeer degelijk en de club beschikt over zes goede tennisvelden. We kregen altijd de mogelijkheid om te trainen. Het was hier de voorbije weken een heel stuk boven de dertig graden en dat maakte het bij momenten wel extreem zwaar.”

Geleidelijk hogerop

Colson wil nu uiteraard verder werken aan zijn opmars. “Op korte termijn is het mijn doel om vooral veel toernooien te spelen en dat zonder blessureleed”, vertelt hij. “Wat mijn ranking betreft probeer ik het stap voor stap aan te pakken. Vroeger maakte ik de fout om te snel te veel te verwachten. Nu wil ik van de 800ste plaats op de ATP-lijst naar plek 700 evolueren en zo verder.”

In Maputo werd Colson begeleid door Tennis Vlaanderen-coach Bertrand Tinck. “Dit was ons laatste toernooi samen. Ik ben blij dat ik mijn beste resultaat kon bereiken met hem erbij”, besluit Colson. “Ik ben dankbaar dat de federatie me al die jaren bleef steunen. Evident was dat nochtans niet. Ook volgend jaar blijf ik nog ondersteund door Tennis Vlaanderen. Op het vlak van begeleiding gaan we samen op zoek naar de beste oplossing.”