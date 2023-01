Door ziekte geteisterd Achel moet in Guibertin de rode lantaarn afhouden

Lotto Volley LigaTectum Achel kon vorige week geen vervolg breien aan de knappe vijfsetterwinst tegen Leuven. De Noord-Limburgers gingen in eigen huis de boot in tegen Borgworm. Hierdoor zakte Achel weer een plaats in het klassement en houdt het alleen nog Guibertin achter zich. Dat betekent dat de Achelaren zondag stevig aan de bak moeten in Mont-Saint-Guibert om de rode lantaarn af te houden.

Meedoen in play-off 1 is zo goed als uitgesloten voor Achel dat tegen Borgworm zowat de laatste kans verspeelde. Dat gebeurde zonder Ulrich Dahl. De Deense hardmepper stak met griep in bed en dat hebben de Achelaren geweten. Tegen Leuven was Dahl nog goed voor 25 punten, zijn afwezigheid liet zich dus voelen. Intussen is hij aan de beterhand en allicht ook inzetbaar in Guibertin. Maar de ziektekiemen hebben de Achelse kern nog niet verlaten, want verschillende spelers voelen zich niet goed.

Niet kiplekker

“Het gaat inderdaad rond in de ploeg”, vertelt voorzitter Joos Gysen. “Er zijn maar weinig spelers die zich kiplekker voelen.”

Vraag is hoe groot de schade is in de aanloop naar de match op zondag. De dag extra (de match wordt pas om 18 uur gespeeld, red.) geeft marge, maar of iedereen dan in topvorm is, is een andere vraag. Hoe dan ook: Achel moet voor de drie punten gaan, wil het niet helemaal onderaan komen te staan. Ondanks de laatste plaats van Guibertin, is het geen geschenk om bij de Waals-Brabanders te spelen.

Nieuwe sporthal

Er was deze week ook goed nieuws in Achel waar het stadsbestuur de vergunningsaanvraag voor de bouw van een nieuwe sporthal opgestart heeft. De nieuwe hal, die vlak naast de bestaande Koekoek wordt gebouwd, had in de hoofden van de Tectum-jongens al in opbouw moeten zijn. Een coalitiewissel bij de laatste verkiezingen zorgde voor vertraging. Intussen zit de vroegere burgemeester weer in het zadel en is er een stroomversnelling in de plannen.

Toch zal het nog wel een tijdje duren voor de eerste volleybalwedstrijd gespeeld wordt in de veel grotere hal. Vermoedelijk zal dat ten vroegste in 2025 zijn. Dus zal Tectum Achel nog even in de vertrouwde De Koekoek spelen of op zoek gaan naar een alternatieve locatie. In Bocholt kregen ze alvast de vraag van de buren uit Achel om in de Damburg te mogen spelen.

